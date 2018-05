Ancora provvedimenti al GF 2018 | ecco cosa sta succedendo nella casa!

gossippiu

: #TG2: Silvio Berlusconi,ancora una volta,ha dimostrato grande senso dello Stato e ha risolto cn pragmatismo lo stal… - LiciaRonzulli : #TG2: Silvio Berlusconi,ancora una volta,ha dimostrato grande senso dello Stato e ha risolto cn pragmatismo lo stal… - alessandraickx : @radio_zek @lo_zio_gino Se non si interviene subito con dovuti provvedimenti tra 10 anni sarà ancora peggio, lo sap… - GHERARDIMAURO1 : RT @Domenic71954464: @GHERARDIMAURO1 @matteorenzi Abbiate pazienza a ruspe è ancora fredda.W l'Italia e abbasso Renzi mi sta sullo stomaco,… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) Al GFè fuga degli sponsor: BellaOggi ha abbandonato, altri si stanno dissociando e naturalmente dietro tutto questo ci sono delle polemiche legate al reality show e che stanno dacendo parecchio scalpore. Come commenterà questo fatto Barbara d'Urso? Anche stavolta dirà che è un fatto che non succedeva da anni e che è accaduto con il suo ritorno alla conduzione? O forse stavolta sarà meglio non alludere al suo ritorno al GF, non conviene quando si verifica un abbandono degli sponsor in alcuni casi e una presa di distanza in altri casi, insomma si stanno dissociando da tutto ciò che è legato al programma TV. BellaOggi da anni era legata al reality, fornendo prodotti di make up che tutti abbiamo intravisto almeno una volta quando le donne della casa erano al trucco; ebbene, ha ritirato i suoi prodotti in questa edizione. Salumi Beretta e Aran Cucine con un comunicato si sono ...