it.sputniknews

: Ambasciatore dello #Yemen: Summit di #Kazan evento proficuo e di alta qualità - sputnik_italia : Ambasciatore dello #Yemen: Summit di #Kazan evento proficuo e di alta qualità - MarianoGiustino : RT @DirittoeLiberta: In occasione dello #EuropeDay, l'ambasciatore dell'#UE ad #Ankara #Berger definisce la #Turchia 'molto vicina' all'Uni… -

(Di venerdì 11 maggio 2018) "L'alto numero di partecipanti riflette il crescente interesse dei paesi islamici per lo sviluppo dell'economia russa e della sua cultura. In particola modo c'è grande interesse nei confronti della Repubblica del Tatarstan per le moderne infrastrutture agricole e produttive di cui dispone. Nel mondo ...