Whatsapp | attenzione alla truffa sulle Adidas | ecco tutti i dettagli

Whatsapp - attenzione alla bufala delle scarpe Adidas Video : Come al solito la famosa applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è vittima di quel fenomeno denominato pishing, ovvero quello secondo cui i criminali del web immettono delle trappole [Video] allo scopo di chiedere i dati sensibili degli utenti per truffarli. Stavolta, però, lo stratagemma utilizzato è alquanto singolare, vediamo qual è, come riconoscerlo e i modi per evitarlo. Un regalo allettante soprattutto per i giovani La truffa ...

Whatsapp : attenzione a non aprire questo messaggio - utenti allerta Video : WhatsApp è l'applicazione di messaggistica per cellulari creata nel 2009 ed entrata a far parte del gruppo Facebook dal 2014. La piattaforma nel corso degli anni ha riscosso un grande successo tra i consumatori, grazie alle tante funzioni disponibili al suo interno. Tra tutte le app di messaggistica disponibili, quella di Mark Zukerberg sembra avere una marcia in più, dato che conta più di un milione e mezzo di utenti che ogni giorno si ...

"Se tocchi il punto nero..." : attenzione a questo messaggio su Whatsapp : Gira da giorni un messaggio su WhatsApp che può bloccare e mandare in crash l'applicazione su molti cellulari. "Se tocchi il punto nero WhatsApp si bloccherà", dice il messaggio ("...

Whatsapp - fate attenzione al 'messaggio bomba' Video : 4 Sulla famosa applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp sta circolando un messaggio davvero inusuale [Video], che potrebbe mettere in serio pericolo il vostro smartphone. Si tratta di un messaggio apparentemente innocuo ma che potrebbe mandare a monte, seppure per qualche secondo, l'applicazione stessa oppure l'intero cellulare. Un messaggio con un pallino nero Il messaggio 'incriminato' ha l'aspetto di un comune ...

Whatsapp : attenzione al messaggio Killer che blocca gli smartphone Android - e non gli iPhone : Su WhatsApp sta circolando di recente un messaggio che sulla carta potrebbe portare al blocco (temporaneo) del vostro smartphone Android, mentre sono immuni gli iPhone: si tratta solo di uno scherzo!Qualcosa di interessante per qualcuno, tragico per altri o scherzoso per la maggior-parte delle persone sta accadendo di recente nell’applicazione di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo: WhatsApp.Su WhatsApp circola un messaggio ...

“Attenzione!”. Whatsapp - cosa succede alla app dei messaggi. L’ultima regola in arrivo fa ‘tremare’ qualcuno : Fondata nel 2009 da Brian Acton e Jan Koum, Whatsapp è la più celebre delle applicazioni per messaggistica istantanea. Al prezzo di pochi centesimi all’anno, Whatsapp permette di condividere messaggi testuali, vocali, immagini e video con tutti gli altri utenti del servizio, bypassando i costi imposti dagli operatori per servizi come sms e mms. Whatsapp prevede un’età minima per poter utilizzare i suoi servizi, che al momento è di ...

Whatsapp : attenzione al bug che mette in pericolo la privacy Video : #WhatsApp è al centro dell'attenzione nelle ultime settimane per i numerosi aggiornamenti che stanno per arrivare. La piattaforma di messaggistica è molto amata tra la popolazione mondiale tanto da vantare più di un milione e mezzo di utenti che ogni giorno si collegano sull'app per scambiare messaggi con altri consumatori. Ogni mese la societa' riserva a tutti i clienti degli aggiornamenti che puntano a rendere l'app sempre più funzionale. ...

Whatsapp : attenzione a Chatwatch - l'app che spia Video : #WhatsApp, come ormai ben sappiamo, è l'applicazione utile per comunicare con i propri contatti. Molteplici sono gli utenti che usano la piattaforma, con più precisione sono più di un milione mezzo le persone che utilizzano l'applicazione giornalmente. Un punto a favore dell'app è il fatto che questa sia completamente gratuita per tutti e che per utilizzarla basta munirsi soltanto di una connessione ad internet. Bisogna però stare molto attenti ...

Attenzione massima per privatemessage.site su browser e Whatsapp : come eliminarlo : In tanti qui in Italia in questi giorni stanno facendo i conti con privatemessage.site su Whatsapp e durante la navigazione web tramite browser. Si tratta a conti fatti di una vera e propria estensione che il pubblico si ritrova installata prevalentemente su PC (talvolta anche su smartphone) in seguito ad una disAttenzione. Un po' come avviene con gli altri virus Android, alcuni dei quali trattati recentemente sulle nostre pagine, difficilmente ...