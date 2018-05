Maltempo Pisa | bomba d’acqua a Volterra | danni all’agricoltura

Maltempo Pisa : la situazione a Sinalunga “sta tornando alla normalità” : A Sinalunga (Siena) “la situazione è risolta e sta tornando alla normalità“: lo ha reso noto il sindaco Riccardo Agnoletti, in riferimento all’ondata di Maltempo che ieri ha provocato l’esondazione di due torrenti. “Fino alle ore 14 la tratta ferroviaria Chiusi-Siena sarà interrotta. I tecnici sono al lavoro ed è pertanto attivo un servizio sostitutivo di autobus nel tratto tra Chiusi e Sinalunga. In generale, il ...

BOMBA D'ACQUA NEL PISANO : SALVATI DUE ANZIANI/ Video - Maltempo : famiglia sfollata a Siena : BOMBA D'ACQUA nel PISANO: SALVATI due ANZIANI. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:12:00 GMT)

Bomba d'acqua nel Pisano : salvati due anziani/ Video - Maltempo : nubifragio a Volterra - esondato l'Ema : Bomba d'acqua nel Pisano: salvati due anziani. Un violento nubifragio si è abbattuto su Volterra, disagi anche in altre zone: nel Chianti è esondato l'Ema(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 22:28:00 GMT)

Maltempo - bomba d’acqua nel Pisano : salvati due anziani : Forte Maltempo in Toscana, dove un’autentica bomba d’acqua ha investito due ore fa la zona di Molino d’era, nel Pisano, nei pressi di Volterra, in Alta Val di Cecina, e sul posto la situazione è diventata in brevissimo tempo particolarmente critica con strade e case allagate. Le squadre dei vigili del fuoco hanno messo in salvo due persone anziane che rischiavano di restare intrappolate nelle loro abitazioni invase da circa ...

Maltempo Pisa : crolla porzione di tetto di un’abitazione a Montopoli Valdarno : Parte del tetto di un’abitazione è crollata ieri sera a Montopoli Valdarno (Pisa): sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco di Sotto (Pisa), che hanno individuato tra le cause la vetustà dell’edificio e probabili infiltrazioni di acqua piovana. Il crollo è stato determinato dalla rottura della trave principale in legno. Il sopralluogo effettuato dai pompieri ha anche permesso di stabilire che il resto ...

Maltempo - tromba d'aria nel Pisano : tetti scoperchiati e alberi caduti : Una tromba d'aria si è abbattuta sul Comune di San Giuliano Terme, nel Pisano, causando lo scoperchiamento dei tetti di oltre 40 abitazioni e la caduta di numerosi alberi e rami lungo le strade. Un centro profughi che ospitava 12 richiedenti asilo è stato evacuato dai vigili del fuoco: il forte vento che ha colpito la zona ha infatti causato ingenti danni al tetto della struttura.

Maltempo - vento forte nel Pisano : tetti scoperchiati e alberi abbattuti [GALLERY] : 1/5 ...

Maltempo - cede argine di un lago nel Pisano : chiusa la sp 68 : I vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra e della sede centrale di Pisa sono intevenuti oggi a Montecatini Valdicecina, nel Pisano, nella zona del lago di Scandri, per il cedimento di circa 10 metri di argine dell’invaso. Secondo quanto spiegato, a titolo precauzionale è stata interrotto il transito sulla strada provinciale 68 tra Ponteginori e Casino di terra che si trova nella parte sottostante il lago. Al lavoro due ...

Maltempo - frana nel Pisano : strada interrotta a Castelfranco : Un costone di roccia si è staccato dalla collina e ha invaso la carreggiata sottostante sulla strada provinciale 34 per Montefalcone, a Castelfranco (Pisa). Lo smottamento non ha causato feriti ma è stato necessario interrompere la viabilità in attesa di mettere in sicurezza l’area e sgombrare la strada dai detriti. Sul posto sono interventi i vigili del fuoco e i vigili urbani per regolare il traffico, per cercare di istituire almeno il ...

Maltempo - esonda il fiume Era : a Pisa allerta gialla per l’Arno : Continua l’allerta in Toscana in seguito all’innalzamento del livello dei fiumi. Il fiume Era è esondato questa mattina nel territorio del comune di Ponsacco (Pisa) invadendo i campi vicino al confine con Pontedera (Pisa). Chiusa la via Maremmana. Secondo la protezione civile di Ponsacco, comunque, i livelli dei corsi d’acqua sono in diminuzione. In calo i livelli dei fiumi Cecina, nel Livornese, ed Ema e Pesa nel Fiorentino, ...

Maltempo : l’Arno a Pisa supera il primo livello di guardia : Continua il monitoraggio dei fiumi in Toscana dove, in seguito alle piogge e allo scioglimento della neve, sono stati diversi a necessitare di osservazione. Sono in calo i fiumi Cecina, Ema e Pesa che ieri sera avevano superato i livelli di guardia e in calo, a Firenze, dalle prime ore della mattina, anche l’Arno che invece a Pisa è salito sopra il primo livello di guardia ma la situazione sulla costa e’ in miglioramento. Le ...

Maltempo Pisa. servizio elettrico ripristinato a Cascina : Amministrazione Comunale di Cascina (Pisa) ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione, rendono noto che intorno alle ore 13 il servizio elettrico a Cascina per tutte le utenze è stato ripristinato. Gran parte dei clienti (all’inizio erano 600 in tutto i clienti privi di elettricità) è stata rialimentata con i primi due gruppi elettrogeni già alle ore 11, mentre ...

Scuole chiuse domani - Comune di Firenze/ Maltempo e allerta neve in Toscana : lezioni sospese da Arezzo a Pisa : Scuole chiuse per Maltempo domani, Comune di Firenze. neve, ghiaccio e vento fermano l'attività didattica nell'intera Toscana. Ecco la mappa delle città interessate.(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 19:18:00 GMT)

Maltempo Toscana : scuole chiuse anche a Pisa - Pistoia e Siena e in molti Comuni per domani 1° Marzo : Oltre a Firenze, Prato, Livorno e Carrara, scuole chiuse anche a Pistoia, Pisa, Arezzo, Massa e Siena domani a causa dell’allerta arancione per neve in Toscana. chiuse le scuole poi in altri Comuni delle province. Nel Fiorentino Impruneta, “di concerto con gli altri Comuni del Chianti e dell’area fiorentina, informa che domani le scuole” rimarranno chiuse. Così anche a Bagno a Ripoli. Nel Senese scuole chiuse a ...