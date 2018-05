Diritti calcio | il tribunale di Milano boccia MediaPro | Sky | ' Fatta chiarezza'

Il tribunale dà ragione a Sky : il bando per i Diritti televisivi del calcio è da rifare : Il tribunale di Milano dà ragione a Sky. La lunga e infinita partita è arrivata a un punto fermo: il bando di Mediapro per i diritti televisivi del prossimo triennio 2018-2021 è da rifare a causa di violazioni alla legislazione Antitrust. Questo ha deciso il giudice Claudio Marangoni, che lo scorso 16 aprile aveva accolto l’istanza presentata dalla...

Perché è stato annullato il bando di Mediapro sui Diritti tv del calcio : Roma, 9 mag. , askanews, Mediapro avrebbe assunto 'una posizione dominante sul mercato dell'offerta dei diritti televisivi sul campionato di serie A'. E' soprattutto per questo che il giudice civile ...

Diritti tv calcio - giudice civile Milano annulla bando Mediapro : Milano, 9 mag. , askanews, Il bando con cui la spagnola Mediapro ha messo in vendita i Diritti tv del campionato di serie A per il prossimo triennio deve essere riformulato, perchè così come è viola ...

Calcio - per Diritti tv bando da rifare : ANSA, - MILANO, 9 MAG - Il tribunale di Milano ha confermato la sospensione del bando per i diritti tv della Serie A di Mediapro, accogliendo le istanze di Sky. Secondo quanto si apprende, il giudice ...

Diritti tv - Mediaset perde anche l’asta per la Coppa Italia : senza Serie A - si chiuderà l’epoca del calcio sui canali del Biscione : La fine di un’era, iniziata con la Copa de Oro 1980. È questo il rischio che Mediaset corre dopo aver perso l’asta per trasmettere i match di Coppa Italia del prossimo triennio, acquistati dalla Rai. Con le conseguenti preoccupazioni della redazione sportiva di Premium, 41 giornalisti a contratto più i collaboratori, che senza calcio da trasmettere non avrà senso di esistere. Quasi quarant’anni di calcio in tv, spesso in ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio diffida MediaPro : «Rispetti impegni». : Ancora 15 giorni di tempo a MediaPro per rispettare l'impegno con la Lega di Serie A sui Diritti tv per il prossimo triennio. È una sorta di ultimatum quello lanciato dai club, che nella assemblea svoltasi nel Salone d'Onore del Coni a Roma hanno deliberato di inviare una lettera di diffida alla società spagnola. Se entro due settimane non arriverà la fideiussione di oltre un miliardo dall'intermediario spagnolo si apriranno ...

Calcio - Diritti tv Coppa Italia e Supercoppa (2018/2021) restano alla Rai : La Coppa Italia di Calcio continuerà ad essere trasmessa dalla Rai anche nel prossimo triennio (2018/2021). Infatti, stando alle indiscrezioni proveniente dall'assemblea di Lega tenutasi oggi a Roma, la rete pubblica si è aggiudicata i diritti tv della Tim Cup per 35,5 milioni di euro a stagione, battendo l'offerta di Mediaset, fermatasi a 30 milioni di euro (base d'asta).Per il Biscione si tratta di una vera e propria beffa, considerando ...

Calcio : ISG riformula offerta scaduta da 66 mln per Diritti title sponsor Serie A : Global-Local Sports Media (ISG) ha inviato oggi una mail a tutti i club di Serie A, al commissario della Lega Serie A, Giovanni Malago’, ai sub commissari e al direttore generale della Lega formulando una offerta per i diritti di title sponsor della Serie A e della Coppa Italia per il prossimo triennio 2018-2021 per un totale di 66 milioni di euro. La mail, visionata dall’Adnkronos, conferma “l’interesse della società a ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Lega Calcio convoca riunione urgente sul caso MediaPro : La Lega Serie A comunica di avere convocato per giovedì 3 maggio 2018, alle ore 16.00, presso la propria sede in Milano, un’Assemblea in via di urgenza per relazionare le proprie Associate in merito a quanto rappresentato dal Gruppo MediaPro nella serata di ieri in riferimento al contratto di licenza dei Diritti audiovisivi del campionato di Serie A per le stagioni 2018-2021. Ieri l'intermediar...

Diritti Tv - Lega A : serve soluzione rapida nell’interesse del calcio : “La Lega Serie A, appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da Mediapro sui Diritti del campionato di Serie A per il periodo 2018-21, si limita a osservare che è interesse generale del calcio e dei suoi appassionati, in considerazione dei valori economici e anche sociali in gioco, una definizione rapida di qualsivoglia controversia fra le parti”. La Lega A commenta così la notizia della ...

Diritti tv Serie A - sospeso il bando dopo il ricorso di Sky. MediaPro : 'Danneggiato il calcio italiano' : Continua il caos legato ai Diritti tv della Serie A di calcio . La Lega, in una nota, 'appreso da notizie stampa del provvedimento di sospensione del bando pubblicato da MediaPro sui Diritti del ...