Borse asiatiche sotto la parità : Prevale il segno meno nei principali listini asiatici. A pesare le rinnovate tensioni geopolitiche, con l'uscita annunciata ieri dal presidente americano Trump dall'accordo sul nucleare con l'Iran , ...

Borse asiatiche - Tokyo parte senza slancio : Teleborsa, - Inizio di settimana in linea con la parità per Tokyo dopo la lunga pausa festiva della scorsa settimana. Borse cinesi in positivo trainate dalla performance dei petroliferi, con l'oro ...

Borse asiatiche ancora deboli : Teleborsa, - Continua l'andamento al ribasso per le Borse asiatiche, che concludono la settimana negativamente. Tengono banco ancora una volta le questioni relative alle tensioni commerciali USA-Cina ,...

Borse asiatiche sotto la parità. Tokyo chiusa per festività : Domina il segno meno tra gli indici azionari asiatici, che seguono la scia ribassista lasciata ieri da Wall Street . A pesare sul risultato negativo la riunione , conclusa ieri 2 maggio, della Federal ...

Borse asiatiche - inizio maggio col segno meno : Teleborsa, - Giornata all'insegna del segno rosso per le Borse asiatiche. A dominare in quest'inizio di maggio sono i timori legati alle trattative USA-Cina sul commercio e l'attesa per le risultanze ...

Borse asiatiche col segno più - non trattano Tokyo e la Cina : Teleborsa, - Chiusura positiva per tutte le principali Borse asiatiche, nonostante non abbiano trattato Tokyo, Shangai e Shenzen, chiusi a causa di una festività prevista anche per la giornata di ...

Borse asiatiche con il segno più : Teleborsa, - Giornata positiva per le principali Borse asiatiche che chiudono la sessione al di sopra della parità. A fare da traino le trimestrali USA nel settore tecnologico e l'allentarsi della ...

Borse asiatiche a due velocità. Tokyo con il segno più : Teleborsa, - Giornata a due colori per le Borse asiatiche , con Tokyo in luce , mentre le Borse cinesi seguono la scia ribassista della giornata di ieri. I risultati positivi sono sostenuti dai ...

Borse asiatiche chiudono in rialzo : Il governo ha promesso politiche fiscali prudenti e nuovi interventi volti ad aprire l' economia del Paese. Bene anche Hong Kong , +0,99, . Tra le altre piazze asiatiche male Seul che ha limato lo 0,...