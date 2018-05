: #News #1° Maggio,Cna:boom di turisti, mai così - CybFeed : #News #1° Maggio,Cna:boom di turisti, mai così - NotizieIN : 1° Maggio,Cna:boom di turisti, mai così - TelevideoRai101 : 1° Maggio,Cna:boom di turisti, mai così -

Negli ultimi cinque anni non si erano mai vistitantiin giro per l'Italia nei giorni del ponte dal 25 aprile al 1°. Nove milioni e mezzo di presenze. Un mln e 600mila arrivi.Due miliardi e 700mln il giro d' affari.i dati del Centro Studi Cna Rispetto al 2017 il movimento economico è aumentato del 9,5% e del 13,5% sono cresciute le presenze, vale a dire i pernottamenti in strutture ricettive.Un vero mini-favorito dal tempo mite per quasi tutto il periodo.Gettonate le località marittime e i borghi d'arte.(Di mercoledì 2 maggio 2018)