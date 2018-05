Inter | Icardi ora punta Immobile | mercato e rinnovo in standby

Icardi e l'Inter : il futuro è incerto : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Antonello sull'arbitraggio di Inter Juve: "Una Eurofiguraccia"

Il peso del Fair Play Uefa : l'Interismo di Icardi potrebbe non bastare senza la Champions : L'argentino destinato a lasciare Milano, suo malgrado, senza gli introiti garantiti dalla massima competizione europea

Inter - Mazzola : "Nessun furto Juve. E Icardi non andava tolto" : "La sconfitta della mia Inter non è colpa dell'arbitro: eravamo andati abbastanza bene ma poi non c'è stato nulla da fare. Non è stato un furto, i bianconeri hanno vinto legittimamente, e l'espulsione ...

Inter - senza Champions addio ad Icardi? In bilico anche Perisic - Rafinha e Cancelo : Inter, senza Champions- Dopo le infinite polemiche dopo il match contro la Juventus, l’Inter si prepara alle ultime tre partite di campionato con il chiaro obiettivo Champions League da portare a casa. Lo stesso Spalletti ha sottolineato che in caso di mancata qualificazione Champions, la stagione potrebbe essere classificata come un “fallimento”. addio AD Icardi? […] L'articolo Inter, senza Champions addio ad Icardi? In ...

Icardi - sono lacrime d’addio : la Champions si allontana per l’Inter e l’attaccante prepara la valigia : Nella serata di ieri è andata in scena la gara valida per la 35^ giornata del campionato di Serie A, successo della Juventus contro l’Inter dopo un finale di gara incredibile. Bianconeri in vantaggio con Douglas Costa, poi la decisione dell’arbitro Orsato del rosso per Vecino che ha condizionato la gara. Reazione dell’Inter, pareggio di Icardi, poi l’autogol di Barzagli e Pjanic graziato più di una volta. Nel finale la ...

Inter-Juventus 2-3 - le pagelle : Icardi eroico - ecco chi è il peggiore Video : E' terminato poco fa l'anticipo della trentacinquesima giornata di campionato tra #Inter e #Juventus con la vittoria dei bianconeri per 3-2 in un match che lascera' molti strascichi polemici. Le reti di Douglas Costa nel primo tempo al 13', nella ripresa arrivano le reti di Icardi al 52' e l'autorete di Barzagli al 65' a ribaltare il risultato, ma la Juve non molla e in novanta secondi recupera grazie ai gol di Cuadrado e Higuain all'87' e ...

