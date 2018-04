Banca Popolare di Bari a settembre diventa spa

Cronaca in diretta dell'assemblea Banca Popolare di Sondrio : ore 9.30: questa mattina, sabato 28 Aprile, grande afflusso dei soci provenienti da ogni parte della Lombardia al Pentagono di Bormio per l'assemblea dei soci della Banca Popolare di Sondrio, ...

Scambi in forte rialzo per Banca Popolare di Sondrio : Seduta decisamente positiva per l' istituto di credito lombardo , che tratta in rialzo del 3,50%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Popolare di ...

Exploit di Banca Popolare di Sondrio : Ottima performance per l' istituto di credito lombardo , che scambia in rialzo del 5,04%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Popolare di Sondrio evidenzia un andamento più marcato ...

Intesa Sanpaolo rinuncia a garanzia statale su titoli Popolare Vicenza e Veneto Banca : Conseguentemente, in data odierna Intesa Sanpaolo ha inviato al Ministero dell'Economia e delle Finanze comunicazione di rinuncia alla relativa garanzia dello Stato ", si legge in una nota. L'...

Il report della Banca Popolare di Fondi : "I coefficienti patrimoniali confermano la nostra solidità" : ... con l'ambizione di continuare ad essere un punto di riferimento per i nostri soci e clienti." La Banca Popolare di Fondi nasce nel giugno del 1891 con la mission di sostenere l'economia locale ...

Banca Popolare di Bari cartolarizza con GACS NPL per ' 319 - 8 mln : La tranche senior dell'emissione ha ottenuto la *GACS *con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ossia una garanzia pubblica. E' la seconda operazione GACS del Gruppo Banca Popolare di ...

Banca Popolare Sondrio - si riaccende l'appeal speculativo : Vigoroso rialzo per Banca Popolare di Sondrio , che passa di mano in forte guadagno, con un +3,65%. Sulle azioni torna l'interesse degli investitori dopo che la Corte Costituzionale ha confermato la ...

Piazza Affari : accelera Banca Popolare di Sondrio : Grande giornata per l' istituto di credito lombardo , che sta mettendo a segno un rialzo del 4,84%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Popolare di ...

Banca Sistema : accordo con Banca Popolare Lazio in servizi factoring : Milano, 19 mar. (AdnKronos) – Banca Sistema e Banca Popolare del Lazio hanno siglato un accordo di collaborazione nell’ambito delle attività di factoring. L’accordo prevede l’impiego dell’expertise e dei servizi di Banca Sistema a favore della clientela Corporate di Banca Popolare del Lazio. Obiettivo della collaborazione è rendere disponibile alle imprese la possibilità di vendere pro soluto e pro solvendo crediti ...

Banca Popolare di Bari - giudice archivia inchiesta per associazione a delinquere. Si indaga per falso in bilancio e truffa : Le indagini proseguono per truffa, ostacolo alla vigilanza, falso in bilancio e maltrattamenti. Ma il tribunale di Bari ha archiviato l’indagine sulla Banca Popolare di Bari relativa alla presunta esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata a truffare i correntisti. La richiesta di archiviazione era stata depositata nelle scorse settimane dal procuratore aggiunto Roberto Rossi ritenendo che non ci fosse una regia comune ...

Popolare di Vicenza - la procura chiede stato di insolvenza della Banca : La procura di Vicenza chiede al Tribunale di dichiarare l'insolvenza di banca Popolare di Vicenza. La domanda, in preparazione da settimane ad opera del pool di magistrati che segue la vicenda ...

Banca Popolare di Vicenza - nuovo sequestro di beni per gli imputati : 176 milioni congelati a Zonin & C : A fare da apripista, con le istanze dei primi soci della Banca Popolare di Vicenza, era stato alcune settimane fa l’avvocato Renato Bertelle di Malo, che aveva ottenuto il primo sequestro sui beni degli imputati per 15,47 milioni di euro. Ma il vero botto nell’inchiesta infinita che riguarda l’istituto di credito che ha avuto come presidente Giovanni Zonin lo ha messo a segno l’avvocato trevigiano Sergio Calvetti, che ha ...