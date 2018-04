Risultati Serie B | 38^ giornata | è festa grande per l’Empoli | è Serie A | ko Parma e

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata e diretta gol live score : all'andata finì... (35^ giornata - anticipi) : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi della 35^ giornata, oggi 28 aprile 2018. Il big match tra Inter e Juventus deciderà lo scudetto?.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:08:00 GMT)

Risultati Serie B - 38^ giornata LIVE - turno fondamentale per promozione e salvezza : Risultati Serie B, 38^ giornata LIVE – Si gioca la 38^ giornata del campionato di Serie B, turno molto importante per gli obiettivi di promozione e salvezza. Nella giornata di ieri pesante sconfitta per il Palermo contro il Venezia, tre punti d’oro anche per il Bari. Trasferta per il Parma contro la Pro Vercelli, speranze di playoff per il Foggia che affronta il Cittadella, il Frosinone in trasferta contro il Cesena. Serie B, 38^ ...

Serie B - 38a giornata Risultati live : I risultati delle gare del campionato cadetto in tempo reale Serie B 38A giornata live / Dopo la larga vittoria del Venezia sul Palermo ed il successo del Bari , entrambe giocate ieri, nel pomeriggio ...

Risultati Serie B/ Classifica aggiornata - diretta gol live score delle partite : si comincia! (38^ giornata) : RISULTATI SERIE B: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite valide per la 38^ giornata. Empoli ormai promosso, in tre lottano per la seconda posizione in graduatoria(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:56:00 GMT)

Risultati Serie C/ Classifica aggiornata - diretta gol live score : la lotta salvezza (oggi - 37^ giornata) : RISULTATI SERIE C: Classifica aggiornata, diretta gol live score del girone A. Si gioca la 37^ e penultima giornata: il Livorno festeggerà la promozione diretta? (oggi 28 aprile)(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:36:00 GMT)

Diretta gol Serie B : i Risultati in tempo reale dalle 15.00 : ... I risultati DEI MATCH DELLA 38GIORNATA DI Serie B GIÀ DISPUTATI Venezia-Palermo 3-0 , qui la cronaca , 11' Suciu, 16' Stulac, 64' Andelkovic Bari-Virtus Entella 1-0 , qui la cronaca , 21' Balkovec ...

Serie C Girone A - trentasettesima giornata : Risultati e classifica : Sabato 16:30 Pistoiese -:- Alessandria Pro Piacenza -:- Arzachena Livorno -:- Carrarese Giana Erminio -:- Gavorrano Cuneo -:- SS Monza 1912 Siena -:- Piacenza Arezzo -:- Pisa Pontedera -:- Prato Olbia ...

Risultati Serie B / Classifica aggiornata - diretta gol live score : altro ko per l'Entella (38^ giornata) : Risultati Serie B, Classifica aggiornata e diretta gol live score degli anticipi: oggi venerdì 27 aprile si giocano Venezia Palermo e Bari Entella (38^ giornata)(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 23:09:00 GMT)

Badminton - Europei 2018 : i Risultati della prima giornata. Teste di serie tutte avanti nel doppio misto : Si è completata la prima giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. I tabelloni di singolare maschile e femminile si sono allineati ai sedicesimi e domani vedranno scendere in campo le Teste di serie. Ottavi definiti invece nel doppio misto, dove sono state promosse le otto Teste di serie impegnate. Questi i risultati dei ...