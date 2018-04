Gli abiti da sposa più belli per il 2019 dalla Barcelona Bridal Week

Sarah Jessica Parker si dà aGli abiti da sposa : Prima o poi sarebbe dovuto accadere, era inevitabile. E così è stato anunciato: Sarah Jessica Parker disegnerà una mini collezione di abiti da sposa. La notiza era una di quelle da aspettarsi, prima o poi, per due serie di ragioni. La prima: l’indimenticata e indimenticabile Carrie di Sex&The City ha, da anni, messo piede da protagonista nel mondo della moda, disegnando svariate collezioni e collaborando con tanti brand diversi e ...

Bulli Lucca - perquisiti Gli indagati : sequestrati abiti - cellulari e il casco usato in classe : Sono state perquisite le abitazioni dei 6 studenti dell'istituto tecnico commerciale di Lucca che hanno umiliato e insultato un professore in classe mentre i compagni realizzavano dei video poi diffusi in rete. Il consiglio di classe ha proposto la bocciatura per 5 di loro.Continua a leggere

Gli abiti da sposa più belli a Milano - sulle passerelle di Sposaitalia 2018 : Come sognate il vostro matrimonio? Classico, con il vostro principe azzurro di sempre che vi aspetta all’altare? Scanzonato, con voi che attraversate la navata della chiesa (o il corridoio del municipio) con un abito irriverente ma tradizionale nei colori? Oppure anticonvenzionale, eccentrico e impertinente? Qualunque sia l’abito da sposa dei vostri sogni, è sicuramente andato in scena sulle passerelle di sposaitalia 2018, manifestazione ...

Dress for Success - daGli abiti ai corsi di formazione : ‘Ridiamo autostima a donne tagliate fuori dal mondo del lavoro’ : C’è chi la definisce frivola, costosa, superficiale. Chi si limita ad accostarla alle passerelle, quanto di più lontano ci sia dalla vita quotidiana. Eppure la moda ha in sé un potere salvifico che spesso viene sottovalutato. L’organizzazione no profit Dress For Success, di origini statunitensi, ne ha intuito la portata e dal 1997 porta avanti una missione: restituire fiducia alle donne che hanno perso lavoro, anche attraverso gli abiti. In che ...

Roma - per Gli abiti usati tornano 1.500 cassonetti gialli : Torna la raccolta abiti usati con i primi 1.500 cassonetti gialli. Il Campidoglio ha effettuato due gare. La prima per individuare le imprese private che svuoteranno i cassonetti. Con la seconda sono ...

A Omegna in vendita Gli abiti realizzati a scuola per finanziare il corso di moda : Nelle aule si usano sempre fogli per disegnare modelli di vestiti e tutto ciò che è legato al mondo della moda, ma di programmi di graphic-design non si può più farne a meno. Così alla dirigenza dell'...

Gli abiti da sposa più belli per il 2019 - dalla London Bridal Week : Design classici e nuove tendenze, gioielli e accessori, qualcosa di vecchio e qualcosa di nuovo, e il bianco come minimo comun denominatore. È la London Bridal Week, che inaugura – per la prima volta in assoluto – la stagione dei matrimoni con un evento completamente dedicato all’universo del Wedding. Lo scorso Weekend infatti Londra ha accolto i più importanti brand di abiti da sposa inglesi ed europei, offrendo una panoramica completa sui ...

Violenza sessuale - Gli abiti delle vittime in una mostra contro il peggiore dei pregiudizi : “Com’eri vestita?” : Sono diciassette in tutto, ma le storie che questi vestiti raccontano sono molte di più. La mostra-denuncia inaugurata alla Casa dei Diritti di via de Amicis a Milano e organizzata dal Centro antiViolenza ‘Cerchi d’acqua’, è stata pensata per dare voce alle centinaia di donne che, solo a Milano, ogni anno subiscono Violenza sessuale. “Com’eri vestita? Cosa indossavi?” Il titolo si ispira alla domanda che troppo spesso queste donne si sentono ...

Checco Zalone va a nozze - la compagna prova Gli abiti da sposa : Fiori d’arancio per Luca Medici, in arte Checco Zalone. Il comico, 40 anni, dirà "sì" alla storica compagna Mariangela Eboli, già...

Come nasce uno deGli abiti più discussi degli Oscar : A qualcuno si può piacere alla follia. E ad altri si può far storcere il naso. Rientra nella logica delle cose, specialmente quando si decide di azzardare un po’. Così è successo all’attrice e cantante statunitense Haley Bennett, che sul recente red carpet della 90esima edizione degli Oscar si è decisamente fatta notare. Dividendo così i giudizi di pubblico e critica: tutto merito del suo abito, decisamente non convenzionale, firmato ...

Oscar 2018 - Gli abiti delle star sul red carpet. Fiori - scollature vertiginose. Jane Fonda incanta per l'eleganza : Sul red carpet della 90esima edizione degli Oscar, le star hanno messo da parte il black code utilizzato nei precedenti eventi, per protestare contro le molestie a Hollywood. Le attrici sfilano con scollature vertiginose, abiti colorati e floreali in un pomeriggio di sole. Gli applausi sui social sono soprattutto per Jane Fonda, che ha scelto un abito bianco per presenziare all'evento. Un'eleganza senza tempo che incanta gli utenti di Twitter e ...

“Meghan e Kate insieme all’evento - ma Gli abiti…”. La curiosità sul costo dei vestiti che le due “protagoniste” della Casa Reale inglese hanno scelto per apparire insieme sul palco. Entrambe in blu - ma con una bella differenza… : Il matrimonio tra Meghan e il principe Harry ormai è questione di poco tempo, i preparativi sono a buon punto e i pettegolezzi si stanno spargendo su tutte le pagine cartacee e online del mondo. Sarà il matrimonio dell’anno. Ma c’è chi mette il dito nella piaga paventando rapporti tesi con qualcuno nella Casa Reale inglese. Chi spettegolava su una presunta antipatia tra lei e Kate Middleton faccia subito un passo indietro: le ...

Appendiabiti da parete : design - moderni - in legno o ferro battuto - con specchio e per bambini - come sceGlierli? : All’interno di una casa anche l’occhio vuole la sua parte e un design ricercato e alla moda dona sempre un bell’effetto in chi ci vive o in chi viene a visitarla come ospite. Tra gli arredi che all’apparenza non richiedono grandi scelte estetiche ci sono gli Appendiabiti da parete. In realtà questa è una falsa convinzione, in quanto questo tipo di oggetti recitano un ruolo importante per definire il composto armonico ...

Palazzo Mansi - inaugura la mostra suGli abiti degli anni Cinquanta : Martedì , 6 marzo, alle 17, sarà inaugurata al museo nazionale di Palazzo Mansi la mostra Invito a Palazzo, in abito da sera a cura di Renata Frediani. Introdurrà l'evento Bruna Niccoli, docente di ...