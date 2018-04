Governo M5S-Pd | Renzi furibondo con Mattarella

BERLUSCONI : "M5S - PERICOLOSI COME HITLER"/ Il nodo del Governo sempre più difficile da sciogliere : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: "Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a Hitler". Il leader di Forza Italia parla da Porzus.

BERLUSCONI : “M5S - PERICOLOSI COME HITLER”/ Il nodo del Governo sempre più difficile da sciogliere : BERLUSCONI, attacco choc contro M5s: “Davanti a loro la gente si sente COME gli ebrei davanti a HITLER”. Il leader di Forza Italia parla da Porzus, dove furono uccisi 17 partigiani(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 22:25:00 GMT)

Governo - domani mattina Fico vede di nuovo delegazioni Pd e M5s : Alle 11 è previsto l’incontro con la delegazione del Pd, alle 13 quello con la delegazione del M5S. Il segretario dem Martina: «Tanti chiedono a Pd provare, decidiamo insieme». Nuove invettive di Berlusconi contro i Cinquestelle («davanti a M5s gente si sente come ebrei con Hitler»)...

Governo : pressing M5S - Colle dia più tempo a Fico - ‘patto con Pd unica strada’/Adnkronos : Roma, 25 apr. (Adnkronos) – La speranza, fondata, è che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella conceda più tempo all”esploratore’ Roberto Fico, anche in vista della direzione Pd che potrebbe rivelarsi decisiva. La strada per arrivare a un’intesa coi dem, oggettivamente, è tutta in salita, e serve tempo quanto meno per trattare. I vertici grillini sanno bene che questa è l’ultima chiamata per Palazzo Chigi, ...

Fico sonda Governo Pd-M5s/ Martina contro Renzi - "dialogo con Di Maio - basta veti" : tutte le posizioni dei dem : Governo Pd-M5s, domani le consultazioni di Fico: Martina contro Renzi, 'dialogo con Di Maio, basta veti'. tutte le posizioni dei dem, Cdx nell'angolo.

Fico sonda Governo Pd-M5s/ Martina contro Renzi - “dialogo con Di Maio - basta veti” : tutte le posizioni dei dem : Governo Pd-M5s, domani le consultazioni di Fico: Martina contro Renzi, "dialogo con Di Maio, basta veti". tutte le posizioni dei dem, i calcoli dei 5Stelle: Centrodestra nell'angolo(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 18:52:00 GMT)

Governo - giovedì Fico incontrerà alle 11 il Pd e alle 13 il M5s : Il presidente della Camera, Roberto Fico, incontrerà le delegazioni di Pd e M5s rispettivamente alle 11 e alle 13 di giovedì nell'ambito del nuovo giro di consultazioni per la formazione del Governo. ...

Giancarlo Giorgetti : 'Rivolta al Nord se sarà Governo Pd-M5S' : Giancarlo Giorgetti non usa mezzi termini per descrivere il tentativo di 5 Stelle e Pd di fare un governo: 'Sarebbe un matrimonio di interesse che salderebbe la voglia di governo a tutti i costi dei 5 ...

Governo - all’assemblea generale Cgil si spera nell’alleanza M5s-Pd. Camusso : “Siamo specchio del Paese” : La conferma arriva dagli stessi iscritti, che non nascondono di vedere di buon occhio un’alleanza di Governo tra Pd e M5S. “Sì, nel sindacato tante persone hanno votato Di Maio”. Alla Camera del Lavoro di Milano si sono riuniti iscritti e vertici della Cgil per il congresso generale, che si è svolto a porte chiuse. Secondo un’indagine della Fondazione Di Vittorio, realizzata insieme a Tecnè sul voto dello scorso 4 marzo, circa un terzo dei ...

Consultazioni Fico - Governo M5s-Pd/ Quirinale : Martina alle 11 - Di Maio alle 13. Renzi-Calenda - accordo ko : Consultazioni Governo: Fico vede domani alle 11 Martina e alle 13 Di Maio. accordo M5s-Pd, Renzi e Calenda lo bocciano: ultime notizie, le scelte di Mattarella e le divisioni dem(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Renzi in piazza della Signoria : "Vi piacerebbe un Governo Pd-M5S?" : Firenze, 25 aprile 2018 - L'ex premier Matteo Renzi , ora senatore del Pd, ha fatto - in via informale - una specie di 'sondaggio' in piazza della Signoria a Firenze. Renzi ha voluto sentire i pareri ...

Governo - Morani (Pd) : “Accordo con M5s? Io dico no. Non contano insulti ‘piddioti mafiosi zozzoni’ ma programmi” : “Accordo con M5s? Io non ho dubbi nel dire no, ne sono convinta nel profondo, ma per ragioni riguardanti i programmi, non per i loro insulti, che restano una questione personale”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di 24 Mattino (Radio24) dalla deputata Pd, Alessia Morani, che spiega: “Ad esempio, sull’emergenza Ilva ieri si è consumata in Europa una cosa gravissima: il M5S ha presentato un atto con cui chiedeva la ...

Martina : Governo M5s-Pd? Tanti chiedono di provare - decidiamo insieme. 'No' a voto anticipato : Non ha nulla a che fare con la complessità dei problemi che dobbiamo affrontare e neanche con una politica forte , non arrogante o aggressiva, di cui abbiamo disperatamente bisogno". Per Debora ...

Governo : Fico domani vedrà alle 11 Pd e alle 13 M5S : Roma, 25 apr. (AdnKronos) – Si svolgeranno domani i nuovi incontri con le forze politiche del presidente della Camera Roberto Fico, che incontrerà le delegazioni del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle in seguito al mandato esplorativo conferito dal Capo dello Stato. alle 11 l’incontro con la delegazione del Pd, alle 13 l’incontro con la delegazione del M5S. Le consultazioni si svolgeranno nel Salottino del Presidente. ...