Tomaso Montanari e le sparate dei prof - violenti da salotto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Arrivano i nostri. I combattenti che pur dovranno guadagnarsi la pagnotta. E ieri c'era la distribuzione di pane e antifascismo. Che non vale per chi ci crede davvero: da una parte all'altra della barricata il rispetto dovrebbe valere sempre. Ma non per gli speculatori; quelli che hanno bisogno della vetrina per darsi da soli patenti di democrazia, pronti ad eccitare i loro allievi a bocca aperta contro il pericolo che non c'è e che loro invece evocano. Campioni dei gioco, nella giornata di ieri, fatidico 25 aprile, sono stati dueessori e già a leggere i loro titoli dobbiamo tentare di stringere al petto i nostri figli, che potrebbero esserne turbati all'ascolto. Alessandro Barbero,: entreranno sicuramente nella storia come galleristi del nemico inesistente. Il primo si è esibito in un video che pareva una gag, ...