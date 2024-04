Lite in strada finisce nel sangue | 30enne ucciso a coltellate

L'arresto è andato in scena nei giorni scorsi tra le strade del centro di Bologna quando la polizia ha messo le mani su un 29enne già noto le forze dell’ordine perché, travestito dal noto personaggio dei cartoni, si aggirava spesso tra bimbi e famiglie per derubarle , in compagnia della sua ... Continua a leggere>>

Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato ha arrestato un 63enne di origini baresi ma residente a Manduria perché ritenuto presunto responsabile del reato di atti persecutori. Nei giorni scorsi, i colleghi del Commissariato di Manduria sono intervenuti in paese per una segnalazione giunta ... Continua a leggere>>

Accoltellato in strada, ragazzo di trent’anni muore dissanguato in ospedale a Modena - Un trentenne di origini nordafricane è stato accoltellato in mezzo alla strada a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena ...

Continua a leggere>>

Uomo accoltellato a Castelnuovo Rangone vicino Modena morto dissanguato in ospedale: colpito all'inguine - Un uomo di circa 30 anni, forse straniero, è morto dissanguato in ospedale dopo essere stato accoltellato all'inguine a Castelnuovo Rangone, in provincia di Modena ...

Continua a leggere>>

Lo straziante video e il lieto fine del cane che insegue l'auto di chi lo sta abbandonando in strada - "Il proprietario lo sta letteralmente abbandonando... guarda!" Dio mio". Così un addetto alle consegne commenta quanto sta filmando. Un ...

Continua a leggere>>