Mettere una bistecca cruda su un occhio nero non è mai una buona idea | quali sono i rischi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) Gli appassionati di cinema la chiamano "Beef bandage", ovvero la scena ricorrente dove un personaggio dopo un incidente o un litigio finito male si mette unaghiacciata sul volto per evitare che si formi il tipico "". In realtà questo metodo casalingo non solo è inefficace, ma può essere ancheoso per la nostra salute.