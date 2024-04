Il sit-in dei pro-Palestina davanti gli studi La7 | vergognosa aggressione a Parenzo | Video

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Sono qui a lavoro dalle 8, mi sembra tutto sotto controllo". Davidsi collega con Andrea Pancani a Coffee Break, il programma che precede il suo L'aria che tira, e fa spallucce riguardo alla nuova,(verbale) ai suoi danni avvenutaalla sede di La7. Intorno alle 8 del mattino i ragazzi e le ragazze delle organizzazioni studentesche Cambiare Rotta e Osa si sono presentatiaglisrotolando uno striscione: "25 aprile. Minacce e aggressioni., vuoi ancora darci lezioni?". Il riferimento è proprio a, che era già stato contestato all'università La Sapienza il mese scorso. Il conduttore giovedì mattina aveva preso parte al corteo della Brigata ebraica per il 25 aprile e ha assistito in prima ...

Firenze, 7 febbraio 2024 - "La squadra del Galileo , insieme al suo staff, esprime il suo più profondo rammarico per quanto avvenuto domenica scorsa". Gli studenti del liceo di via Martelli ci tengono a prendere posizione riguardo alle scene da hooligan che si sono materializzate durante quella che ...

Federico Fashion Style minacciato senza pietà: quello che è successo al parruchiere dei Vip è vergognoso - Federico Fashion Style finito al centro di un brutto episodio, nessuno poteva immaginarlo. Ecco cosa è successo ...

Il 25 aprile in città tra cerimonie e polemiche. Lo storico Barbero: «Chi non celebra preferiva Hitler Meglio le SS dei partigiani» - Dopo il corteo delle divisioni di mercoledì in città non si sono registrate particolari tensioni «Il 25 aprile non si celebra soltanto l'insurrezione dei partigiani che hanno liberato le città italian ...

Federico Fashion Style e il trauma dell'aggressione: «Mi sono fatto forza e sono riuscito a salire di nuovo sul treno» - Federico Fashion Style è tornato a pubblicare storie sul proprio profilo Instagram dopo alcuni giorni passati a postare video promozionali dei suoi negozi o dei suoi prodotti. Il ...

