Thiago Motta rimarrà a Bologna? Il piano dei rossoblu

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 26 aprile 2024)e ildelper riuscire a trattenerlo nonostante le varie offerte di calciomercato Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,è nel mirino di diverse squadre di Serie A (e non solo), ma dall’altra parte ilha unben preciso per far rimanere il tecnico. In