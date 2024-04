Malore alla guida - camionista muore dopo aver accostato il mezzo sulla superstrada Teramo Mare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Unha perso la vitaavuto undi unpesante. L’uomo stava percorrendo la, in Abruzzo, quando intorno alle 11,3o di giovedì 26 aprile ha accusato un malessere fisico. Nonostante stesse male, ha fatto in tempo a fermarsi sul lato della carreggiata, nella frazione di Piano D’Accio nel comune di, evitando così un possibile incidente a catena in quel tratto molto trafficato della. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma l’autista è morto nonostante i tentativi di rianimazione, anche con il defibrillatore, dei soccorritori. La vittima aveva 60 anni ed era un autista polacco. L'articolo proviene ...