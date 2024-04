CATL annuncia batteria LFP da record | Shenxing Plus infrange il muro dei 200 Wh kg

(Di venerdì 26 aprile 2024) Al salone dell'auto di Pechino,ha tolto i veli alle sue nuove batterie agli ioni di litio con chimica LFP: offrono ormai poco meno della capacità di quelle NMC, si caricano altrettanto in fretta e costeranno meno....

