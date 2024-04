26 aprile 1981 | la delusione del Napoli e relative conseguenze

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di venerdì 26 aprile 2024) Ilè l’anima di, la voce, il suo termometro, l’essenza nella quale la città si specchia e gioisce o si tormenta. Non potrebbero esistere due squadre a, il derby cittadino non sarebbe affatto concepibile, non si può mica scindere l’anima. Non è come a Roma, Milano, Torino o Genova, dove due squadre cittadine esprimono modi di operare, atteggiamenti, sensazioni, talvolta anche inclinazioni politico-culturali diverse. E nel corso della sua storia ilinteso come club calcistico ha avuto il destino di assumere, di riflettere quello che è la caratura ontologica del popolo napoletano. Semmai, durante l’ultimo quindicennio del “regno” di Achille Lauro, che al di là del periodo formale in cui è stato ufficialmente presidente della società partenopea, di fatto ha retto la squadra cittadina dal 1936 ...