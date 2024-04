È tutto nella tua testa! | torna THiNK-Festival della Cultura digitale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 aprile 2024) Figline e Incisa Valdarno (Fi), 26 aprile 2024 – L’intelligenza artificiale parte dalladi ognuno di noi: con questa certezza, la 4° edizione disi prepara a invadere Figline Valdarno dal 10 al 12 maggio. Col motto di “E’tua”, in cinque luoghi diversi (biblioteca Marsilio Ficino, Villa Casagrande, teatro comunale Garibaldi, Palazzo Pretorio e piazza Ficino) ci saranno attrazioni e workshop con il fil rouge delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale. Tra le novità, sabato 11 maggio al Teatro Garibaldi, in collaborazione con Unicoop, si esibiranno in concerto i Legno, il duo musicale italiano indie-pop formatosi proprio in Toscana nel 2018. L'evento sarà a ...