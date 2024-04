Feltri scatenato da Parenzo | Basta rompere le palle con l’antifascismo - vergognatevi video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 26 aprile 2024) “Ma io non riesco a capire questa storia che uno si debba definire per forza antifascista. Naturalmente lo sarei se ci fosse il fascismo, ma mi risulta che il sia morto ottant’anni fa e non c’è più neanche un superstite di quel di quel regime”. Ospite della trasmissione L’Aria che tira, Vittorioera partito con un ragionamento pacato, argomentando sul perché non ci sia alcuna necessità oggi di fare dichiarazione di antifascismo.contro l’obbligo di fare dichiarazione di antifascismo Il clima si è però presto surriscaldato, quando il conduttore Davidlo ha incalzato sul tema, sottolineando che il 25 aprile è la “festa della Liberazione dal nazifascismo…”. “Si chiama Festa della Liberazione perché ci siamo liberati da quel nemico che non c’è più, è inutile continuare a ...