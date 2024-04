LIVE MotoGP - GP Spagna 2024 in DIRETTA | cominciano i time attack!

(Di venerdì 26 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE 15.40 Si lancia adesso Morbidelli con gomma media all’anteriore e morbida al posteriore entrambe nuove. 15.39 Gran tempo per Maverick Vinales! 1:36.482 con una guida molto pulita e solida: toglie 312 millesimi al tempo di Binder. 15.38con Maverick Vinales con doppia gomma soft nuova ad anteriore e posteriore. 15.37 Buono adesso il passo di Bagnaia che fa ancora 1:37.312, giro in fotocopia con quello precedente. 15.35 Non male il giro di Bagnaia con gomme di dieci giri: 1:37.311, resta in decima posizione. 15.34 La curva 13 continua a mietere vit: a terra Miguel Oira. 15.33 Continua a girare sull’1’37” basso Jorge Martin con gomma media ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE 15.20 Bagnaia fa registrare un 1:37.245 e sale in settima posizione a un ritardo di quattro decimi e mezzo da Binder . 15.18 Buon miglioramento per Jorge Martin che fa 1:37.067 con delle gomme di ... Continua a leggere>>

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLA PRIMA SESSIONE 15.33 Continua a girare sull’1’37” basso Jorge Martin con gomma media usata di 14 giri. Ritmo davvero notevole. 15.31 Miglior tempo per Marco Bezzecchi che è settimo: 1:37.152 con morbida di sei ... Continua a leggere>>

Sinner-Sonego, definito l’orario: programma ATP Madrid 2024, chi gioca prima, tv, streaming - Domani, sabato 27 aprile (non prima delle 12.30), Jannik Sinner e Lorenzo Sonego si affronteranno nell'atteso secondo turno del Masters1000 di Madrid.

Continua a leggere>>

Pisa – Catanzaro: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Pisa – Catanzaro di venerdì 26 aprile 2024 in diretta: presentazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 35° giornata di campionato serie B ...

Continua a leggere>>

Volley: Lube in campo sabato a Verona per l’accesso alla Challenge Cup nelle Finale Play Off 5° Posto - Con tre vittorie consecutive tra round robin e Semifinale, la Cucine Lube Civitanova di Romano Giannini è arrivata a giocarsi il pass per la Challenge Cup 2025.

Continua a leggere>>