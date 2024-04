Carcere Beccaria di Milano - servono rinforzi | il ministro Nordio invia altri agenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 aprile 2024), 26 aprile 2026 – Più sicurezza nelminoriledi: su richiesta deldella Giustizia, Carlo, arriveranno presto all'Istituto penale nuovidi personale. Ai 13di polizia penitenziaria che hanno già assunto servizio il 22 aprile, dopo l'arresto di altrettanti colleghi coinvolti a vario titolo nell'inchiesta della Procura di, “si aggiungeranno in breve tempo altre 22 unità, distinte in vari ruoli: sarà infatti indetto ad ore dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria uno specifico interpello”, ha fatto sapere lo stesso Ministero. E ha spiegato che “ulteriore personale potrà essere destinato all'Ipm, dopo la conclusione, a metà luglio, del 183esimo corso per ...