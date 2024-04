Quirinale | multilateralismo risposta a sfide globali - Mattarella all' Onu il 6 e 7 maggio**

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - In un mondo sempre più interconnesso le maggioridel ventunesimo secolo sono di carattere globale. Per questo "il nostro pianeta, per sopravvivere, ha indispensabile necessità di un sistema multilaterale, capace di sviluppare ulteriormente forme di collaborazione e di integrazione", aggiornando e rafforzando le istituzioni che ne sono emanazione, a partire dall'Onu. L'alternativa è assistere inevitabilmente ad "un retrocedere della storia e della civiltà che mai avremmo immaginato possibile in questo inizio di millennio". Concetti che il Presidente della Repubblica, Sergio, non si è mai stancato di ripetere durante il primo ed in particolare il secondo mandato, coinciso con l'esplosione della guerra in Ucraina e della gravissima crisi in Medio Oriente. Il Capo dello Stato avrà modo di ribadirli nella sede ...