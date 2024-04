Loro | La paura - la spiegazione del finale | un morbo che passa da generazione in generazione

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 26 aprile 2024) Su Prime Video è appena arrivata la seconda stagione di(Them), serie antologica che nel 2021 aveva sorpreso gli abbonati Prime Video con la sua trama da brivido unita ad un’efficace critica sociale. Come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione di: La(Them: The Scare), anche la seconda tranche di episodi si pone il medesimo obiettivo: puntare il dito contro unche affligge l’America da sempre, ossia il razzismo. Per farlo ambienta la storia a qualche decennio di distanza da quella precedente, in una Los Angeles dei primi anni Novanta in cui una detective nera, Dawn Reeve, deve trovare il colpevole di una serie di terribili omicidi. Contemporaneamente alla storia di Dawn seguiamo quella di Edmund, un giovane attore che desidererebbe sfondare ma non trova mai la parte giusta. Il ragazzo, che ha ...