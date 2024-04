Isola dei Famosi - i concorrenti cadono come mosche | si ritira un altro naufrago

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 26 aprile 2024) Pubblicato il 26 Aprile, 2024 Che l’deisia un’esperienza molto dura lo hanno confermato molti ex naufraghi che hanno partecipato alla trasmissione, a partire da Vladimir Luxuria che oggi è la conduttrice del programma, ma che qualche anno fa è stata lei stessa naufraga. L’edizione in corso è però costellata di una serie di ritiri in brevissimo tempo che stanno un po’ mandando in tilt i piani della redazione: l’ultimo in ordine cronologico che ha deciso di lasciare l’è Pietro Fanelli, modello che punta a diventare attore. L’addio di Pietro Fanelli Durante il daytime è stato comunicato l’addio di Pietro Fanelli, che per motivi personali ha deciso di lasciare l’honduregna. Dopo l’eliminazione di Francesco Benigno per comportamenti non consoni e vietati dal regolamento e l’addio di Peppe ...