Tuo figlio è morto Telefonata dall’asilo - ma per la mamma non è ancora arrivata la notizia più brutta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 25 marzo, il piccolo Brayden Paul Robertson è stato portato all’asilo dalla sua famiglia, ma nel pomeriggio è. Nato il 20 ottobre 2023, Brayden ha immediatamente rubato il cuore dei suoi genitori e della sorella maggiore. “Ogni mattina chiedeva, sai, voglio Bubba proprio qui sul mio cuscino”, ha detto Paul, il padre di Brayden parlando della sorella maggiore, a cui i genitori hanno dovuto dare la straziantedella scomparsa del fratellino. Taylor ha detto di avere ricevuto lae di essersi precipitata all’asilo per vedere il. Purtroppo per Brayden Paul Robertson non c’è stato niente da fare, durante il riposino pomeridiano ènel suo lettino e i soccorritori chiamati dalla maestra non hanno potuto fare niente per riportarlo in vita. “Quando è ...