Un viaggio attraverso la propria solitudine

Un viaggio nel tempo per celebrare la bellezza della danza Jazz, ripercorrendo un percorso artistico straordinario: "La danza : la mia vita", in scena martedì 16 aprile alle 20,45 presso il Teatro Astra di Torino, festeggerà con un « sold out» la carriera di Adriana Cava , coreografa e danza trice

Arriva in app la serie basket ball & Conversations prodotta da LBAcon l'episodio di fine stagione distribuito in esclusiva dalla piattaforma ATTIVA DAZN I PRIMI 4 MESI A 19,90 € AL MESE. ATTIVA ORA. Nell'ottica di consolidare ulteriormente il proprio ruolo di distributore di contenuti, DAZN

"Esterino": un viaggio onirico al Teatro 7 Off di Roma - Debutta in prima assoluta al Teatro 7 Off di Roma, dal 2 al 12 maggio, ESTERINO, spettacolo scritto da Marco Rinaldi e diretto da Paolo Vanacore. Esterino è una commedia per grandi e piccini, le doman

Piacenza Classica presenta il "Trio di Torino" in concerto il 28 aprile - Il Festival Piacenza Classica è lieto di annunciare un imperdibile evento musicale che si terrà domenica 28 aprile alle ore 21.30 presso L'Auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano. Il prestigio

Gianni Morandi, con Evviva! per celebrare i 70 anni della Rai. Ospiti della prima puntata Leo Gassmann e Carlo Conti - Il programma in onda venerdì 26 aprile alle 21.30 è un viaggio attraverso generi, personaggi e temi che hanno fatto la storia della televisione italiana. Un percorso anche geografico, lungo le regioni

