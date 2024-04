Morte di Mattia Giani | all’esame degli inquirenti il video dell’ultima partita del giovane calciatore

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 26 aprile 2024) È stato acquisito dai carabinieri di Firenze undellaLanciotto-Castelfiorentino dello scorso 14 aprile durante la quale il, 26 anni, si è sentito male. Ilè morto in ospedale il giorno successivo. Il filmato, ora al vaglio, costituirebbe un utile documento per l'inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura.