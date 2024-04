Autonomia | Conferenza capigruppo Camera alle 21**

Roma, 26 apr. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha convocato la Conferenza dei Capigruppo , in riferimento all'esame in commissione Affari costituzionali del ddl sull'autonomia. Continua a leggere>>

Fondi – Si è tenuta ieri mattina, presso la sala consiliare "Luigi Einaudi", la conferenza dei capigruppo convocata dal presidente del Consiglio Giulio Mastrobattista e fortemente voluta dal sindaco di Fondi Beniamino Maschietto per affrontare il tema della sicurezza territoriale. In apertura dei ...

Fondi – Il problema dei furti, episodi di microcriminalità ma anche la necessità di percepire la presenza delle forze dell'ordine sul territorio per mettere in fuga eventuali malintenzionati, in due parole Sicurezza territoriale: se ne parlerà giovedì 29 febbraio, alle ore 10:30, presso la sala ...

