Campidoglio | “condanna per episodi Liverpool | vicini a Cox e famiglia”

(Di giovedì 26 aprile 2018) Con 30 voti favorevoli, l’assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la mozione, presentata dalla consigliera del M5S Sara Seccia come prima firmataria, per prendere le distanze dai fatti di violenza avvenuti lo scorso 24 aprile ain occasione della semifinale d’andata di Champions League-Roma, condannando in maniera ferma, severa e risoluta l’aggressione del tifoso dei Reds, Sean Cox. La mozione intende esprimere la più viva e sincera solidarietà alla famiglia di Cox. ”Ciò che è accaduto aè inaccettabile e quanto di piùdistante dai valori dello sport. Roma condanna con forza ogni forma di violenza. Prendiamo le distanze da questi vergognosi. Siamoa Sean Cox e alla sua famiglia”, dichiara la sindaca di Roma Virginia Raggi. “Abbiamo voluto fortemente stigmatizzare quanto accaduto a...