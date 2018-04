Rivoluzione in arrivo nelle Rc auto | ecco cosa cambia

Rc auto - Rivoluzione in arrivo : 'Addio a bonus e malus'. Ecco cosa cambia : Rc auto, rivoluzione in arrivo: dopo i due provvedimenti che hanno introdotto una nuova disciplina dell'attestato di rischio - il cosiddetto attestato di rischio dinamico - e le nuove regole per il ...

Juve - pronta una Rivoluzione : via in 7 - in arrivo anche dei super colpi? Video : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato della #Juventus. Stando a quanto riportano le ultime notizie trapelate, infatti, la dirigenza bianconera sta preparando una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. Marotta e Paratici, infatti, hanno intenzione di cedere alcuni calciatori importanti. A dare l'addio a Torino potrebbero essere sette giocatori di assoluto livello: Buffon, Asamoah, Lichtseiner, ...

Uomini e donne - Maria De Filippi/ Rivoluzione : trono gay al femminile e tronisti vip in arrivo? : Maria De Filippi sta pensando ad alcune novità per la prossima stagione di Uomini e donne: dal trono gay femminile al nuovo spazio dedicato ai tronisti maturi.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:53:00 GMT)

Mercato Milan 2018 - due grandi colpi in arrivo per Gattuso : in attacco sarà Rivoluzione : Il Milan di Gattuso ha trovato la propria dimensione di squadra e nell’ultimo mese ha dimostato di poter giocare alla pari con le due squadre più forti della serie A (Juventus e Napoli). Il finale di stagione si prospetta pirotecnico con la speranza di conquistare ancora l’accesso alla Champions League e di vincere la Coppa Italia nella finalissima del 9 Maggio a Roma contro la Juventus. Intanto, però, il club sta pensando al Mercato ...

WhatsApp : Rivoluzione in arrivo - presto due interessanti novità Video : #WhatsApp ritorna al centro delle notizie web per via di due nuovi rivoluzionari aggiornamenti che stanno per fare la loro comparsa all'interno della piattaforma di messaggistica. L'azienda che ha attirato a se più di un miliardo e mezzo di utenti non smette di programmare nuovi aggiornamenti per tutti i fedeli consumatori. In un periodo in cui la concorrenza per la piattaforma pare essere sempre più persistente, l'app dal pallino verde non si ...

La Rivoluzione Iliad parte da Roma : in arrivo il primo store? : Il debutto sul mercato di telefonia mobile italiano del nuovo operatore Iliad, che va a colmare il vuoto creatosi dopo …

Calciomercato Bologna - in arrivo una Rivoluzione incredibile : Calciomercato Bologna – Stagione fino al momento altalenante in casa Bologna, l’obiettivo salvezza è però alla portata, la dirigenza si aspettava qualcosa in più. Per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione, prevista una rivoluzione incredibile. A partire dalla panchina con il possibile addio di Donadoni, come riportato in precedenza da CalcioWeb, il nome in pole come possibile sostituto è quello di Nicola. Cambiamenti ...

Calciomercato Milan - Rivoluzione in arrivo? Possibili tre cessioni eccellenti Video : Nella prossima sessione di #Calciomercato estivo, il #Milan potrebbe fare una vera e propria rivoluzione, con la cessione di tre top player. Uno dei calciatori che potrebbe decidere di lasciare il club rossonero è Gianluigi Donnarumma; su di lui ci sono alcuni top club europei, come Manchester United, Manchester City, Barcellona, Arsenal, Real Madrid, Chelsea e soprattutto Paris Saint Germain. Il club francese sarebbe disposto a mettere sul ...

Rivoluzione Coca Cola - in arrivo la prima bevanda alcolica - : Il colosso statunitense ha annunciato una sperimentazione con il Chu-Hi, una delle bevande più diffuse in Giappone. Si tratta di un distillato con una percentuale di alcol compresa fra il 3 e l'8%. ...