Modena | muore bambino di 4 anni Carpi | forse soffocato da un giocattolo | cause ancora da

Modena - muore bambino di quattro anni : cause da chiarire : La mamma lo ha portato al pronto soccorso lunedì. L'ipotesi principale è il soffocamento dopo aver ingerito un giocattolo

Modena - bimbo 4 anni muore in roulotte : 14.00 Un bimbo di 4 anni è morto dopo essersi sentito male nella roulotte, dove viveva con la famiglia, in un'area abitata da nomadi, a San Matteo (Modena). La Procura ha aperto un fascicolo per ora senza indagati, mentre si cerca di capire le ragioni del decesso. Secondo la stampa locale, la causa della morte potrebbe essere legata a un virus o a scarse condizioni igieniche. La medicina legale ha intanto escluso soffocamento, ingestioni di ...