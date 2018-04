Bce | non sono attese novità

Nella Bce non ci sono solo falchi tedeschi : "L'economia dell'area dell'euro oggi si trova chiaramente nel bel mezzo di una ripresa ciclica forte e generalizzata" ed "ora è il momento di una graduale normalizzazione della politica monetaria" - ...

Draghi : volatilità mercati non particolare fonte di preoccupazione per Bce : Il calo che ha interessato i mercati azionari dall'inizio dell'anno non ha avuto ripercussioni sulle condizioni finanziarie dell'Eurozona. E' quanto ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, ...

Bce - Coeure : non necessita di cambiare politica dopo debolezza... : La Banca centrale europea non ha bisogno di modificare la propria politica monetaria alla luce della recente debolezza di alcuni indicatori economici della zona euro.

Governo - Mario Draghi non sarà premier : dalla Bce arriva il no alla sua disponibilità : Il suo nome viene 'messo in acqua' come una zattera di salvataggio ogniqualvolta il nostro Paese si trova con l'acqua alla gola , cioè, spesso, , come nell'attuale impasse nella ricerca di una ...

Bce - Weidmann : "sì ad aumento tassi"/ Alert pensioni : "Legge Fornero non si tocca" : La Bce ha ricordato che sulle pensioni l'Italia farebbe bene a non toccare la Legge Fornero. Jens Weidmann ha parlato di rialzo dei tassi.

Bce - Weidmann : attese su rialzo tassi metà 2019 non del tutto irrealistiche : Le attese di un rialzo dei tassi da parte della Bce verso la metà del 2019 "non sono completamente irrealistiche". E' quanto ha detto il numero della Bundesbank, Jens Weidmann, sottolineando che, a ...

Bce : la riforma delle pensioni serve per non mettere a rischio i conti : I bilanci dei vari Paesi membri dell'Unione Europea non possono prescindere da una riforma pensionistica seria. Ad affermarlo è la Banca Centrale Europea in un articolo del suo ultimo bollettino economico. La Bce spinge sull'acceleratore e invita tutti i Paesi membri, quindi anche l'Italia, a dare seguito ai cambiamenti avviati con le recenti riforme degli ultimi anni. E ne spiega, ovviamente, anche le ragioni fondamentali. Vediamo di capire ...

"La Cina ruba i brevetti Usa" Pronti nuovi dazi per 50 miliardi Ma la Bce : non fermerà la crescita : I dazi di Trump non dovrebbero impattare sulla crescita mondiale. Secondo la Bce, infatti, l'aumento del Pil globale "dovrebbe restare sostanzialmente stabile nell'orizzonte temporale di previsione". Il Bollettino economico dell'Eurotower diffuso questa mattina in cui si osserva come le proiezioni macroeconomiche formulate a marzo 2018 dagli esperti della Bce prevedono un aumento della crescita in termini reali del Pil mondiale (esclusa l'area ...

Mersch : Bce non è ancora pronta a un cambio di rotta sui tassi : Teleborsa, - "Qualsiasi cambiamento di politica monetaria è sempre uno choc per l'economia". A lanciare l'avvertimento Yves Mersch , membro del Consiglio direttivo della BCE . Nel corso di un'intervista al Luxemburger Wort , Mersch ha ribadito che la BCE non è "ancora pronta, in ...