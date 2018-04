Alla Cina manca acqua e fa piovere in Tibet

Blastingnews

(Di mercoledì 25 aprile 2018) La più importante riserva idrica didolce dellanasce dai bacini sotterranei del, nonostante ciò questa regione è una delle più aride della terra: per considerare desertica una zona devono cadere meno di 250 millilitri di pioggia all'anno, sulne cadono pochi di più, 360 per la precisione. Laquindi ha deciso di finanziare un programma assolutamente innovativo per aumentare le precipitazioni in questa regione. Tale piano potrebbe aumentare le precipitazioni di 10 miliardi di metri cubi all'anno, circa il 7% del fabbisogno totale didel paese. Il progetto ambiziosobase del progetto c'è una riqualificazione di un piano militare che inizialmente doveva essere utilizzato per mettere in difficoltà paesi nemici in caso di guerra, creando condizioni meteo sfavorevoli come alluvioni, tornado e siccità. Il progetto prevede la costruzione di decine di ...