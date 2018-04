Udinese | sarà Igor Tudor il nuovo allenatore

Udinese - ecco che ne sarà di Oddo : Massimo Oddo , tecnico dell' Udinese , sarà ancora sulla panchina friulana martedì, nella sfida contro il Napoli . Come riporta Sky Sport, il turno infrasettimanale sarà decisivo per l'ex Pescara.

Udinese - Oddo : 'Fiorentina? Per loro sarà dura dal punto di vista mentale' : TORINO - ' Quella di domani sarà una gara particolare, per la Fiorentina sarà dura mentalmente. Tragedie così non si possono dimenticare '. Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo presentando ...