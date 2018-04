L' Italia politica rinnega l' egemonia moderata Ma il centro rinascerà

Siria - quanto a politica estera l’ Italia è ancora parecchio confusa : di Eugenio D’Auria* quanto sta accadendo nel corso delle trattative per la formazione del nuovo governo evidenzia ancora una volta la priorità attribuita dalla maggior parte delle forze politiche agli equilibri interni rispetto alle tematiche internazionali. La crisi Siria na ha contribuito a sottolineare tale aspetto, dimostrando impietosamente la superficialità di alcune analisi e l’assenza di programmi costruiti in base a linee guida e ...

FINANZA E POLITICA/ Dagli Usa l'onda pronta a spazzare l' Italia : Dagli Usa rischia di arrivare una nuova ondata recessiva. Il disaccordo tra Francia e Germania sulle politiche Ue può danneggiarci ulteriormente. UGO BERTONE(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 06:03:00 GMT)RIPRESA E GOVERNO/ Il grande compromesso per evitare un'altra recessione, di C. PelandaFCA/ Divorzio dal l'Italia , l'ultima missione di Marchionne, di U. Bertone

Governo - Gentiloni : “Serve una soluzione politica in tempi rapidi per l’Italia” : “L’attuale Governo è impegnato, nessuno ha staccato la spina. Ma certamente serve una soluzione politica in tempi rapidi che dia certezza del ruolo dell’Italia“. La “spinta” arriva dal presidente del Consiglio Paolo Gentiloni che risponde così, durante una visita ufficiale in Romania, a una domanda sullo stallo del Governo, nel giorno in cui si incontrano la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente della ...