Caos in casa Milan | ecco cosa sta succedendo | Mercato | c' è un colpo dal Napoli?

Caos in casa Sporting - duro battibecco sui social : il presidente sospende 19 calciatori : Una sconfitta pesantissima, un ko difficile da digerire che ha scatenato il putiferio all'interno dello spogliatoio dello Sporting Clube de Portugal. Una lite particolare, scoppiata sui social dopo la ...

“Ecco le foto hot di Meghan” - Caos a corte. Il matrimonio tra il principe Harry e l’ex attrice è dietro l’angolo - ma proprio ora spuntano scatti che stanno mettendo in imbarazzo la Casa Reale. La regina - ovviamente - non l’ha presa benissimo… : Scheletri nell’armadio? Un passato che si vuole in qualche modo nascondere? Bene, non è il caso di prendere la decisione, allora, di sposarsi con uno dei reali della Casa del Regno Unito. Che Meghan non fosse di stirpe nobile e che viene da una professione inusuale per la Real Casa, era cosa nota. Solo che le foto scandalo di Meghan Markle, futura moglie di Harry d’Inghilterra, a poco più di un mese dal sì fanno tremare la ...

Il Caos su "prima casa" E si intasano i tribunali : La definizione di ' prima casa ' è cambiata per ben tre volte nel giro di sette anni . Il tutto ha creato dubbi sulle definizioni di 'residenza' e 'dimora' intasando di fatto i tribunali di ...

Caos dati - Londra convoca Zuckerberg La Casa Bianca : proteggere gli utenti Usa : Una commissione parlamentare inglese: «Chiarisca le accuse, finora spiegazioni ingannevoli». E il garante Ue avverte: elezioni europee del 2019 a rischio

“Vergogna totale”. Caos assoluto a Ballando con le Stelle : la prima grossa grana per una Milly Carlucci in difficoltà. Fuori dallo studio televisivo si scatena la polemica. E c’è chi accusa anche la padrona di casa : Accuse in diretta, accesi scambi verbali. E uno strascico che poi è proseguito anche sui social, allargando il numero di personaggi coinvolti nella polemica. Un caso che sta tenendo banco in queste ore e continua ad accendere micce nell’etere quello andato in scena nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Il protagonista lui, Ivan Zazzaroni, uno dei giudici chiamati a valutare i concorrenti in gara e assegnare ...

“Con Loredana finisce così…”. Al Bano scioglie la matassa. Il triangolo pericoloso con l’ex moglie Romina Power ha creato il Caos. La Lecciso è scappata di casa - poi è tornata e adesso : “Dovrà bere dall’amaro calice”. Le carte si mischiano : L’amore tra Al Bano e Romina Power si dai suoi esordi è sempre stato su tutte le copertine. Il ragazzo meridionale che si è fatto da solo e la ricca americana scapestrata, nessuno ci credeva, ma la loro storia è stato un sogno. Poi tutto si è infranto, la scomparsa della prima figlia Ylenia è stato un colpo durissimo. Ma la vita continua e il leone di Cellino Sanmarco come sappiamo ha ritrovato l’amore con Loredana Lecciso con ...

Antifascisti in piazza contro CasaPound Caos in strada - poi si scioglie il presidio : Il leader di CasaPound Di Stefano chiude la campagna elettorale in un locale. Protesta dei movimenti Antifascisti: bottiglie contro agenti e giornalisti poi la maggior parte dei manifestanti si allontana

Antifascisti in piazza contro CasaPound Caos in strada - una parte lascia il corteo : Alle 20 è previsto l’evento di chiusura della campagna elettorale di CasaPound. In corso la protesta dei movimenti Antifascisti. Bottiglie contro agenti e giornalisti poi i manifestanti restano una cinquantina

Roma città chiusa. Tutti a casa - così Virginia Raggi ha evitato il Caos in città e il danno d'immagine : Il focolare domestico. Ecco la contro-immagine della neve a Roma. Il sindaco Virginia Raggi, domenica sera, dal Messico dove si trova per il Forum sul clima, ha diffuso l'ordinanza di chiusura degli uffici, delle scuole, delle università, dei parchi e perfino dei cimiteri. La grande ritirata, insomma. Si resta a casa, così da scongiurare polemiche e immagini di caos e delirio per le strade a pochissimi giorni dal voto. Immagini che ...