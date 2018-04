“Adesso basta” Maria perde le staffe Seduta sugli scalini di ”Uomini e Donne” | la De

“Adesso basta”. Isola dei Famosi - esplode Alessia Marcuzzi. Dopo settimane passate a ingoiare rospi la conduttrice (ormai ex?) passa al contrattacco. Nel mirino finisce lui - che proprio a genio non gli è andato mai : Dopo il canna gate, la sfiga cosmica (due concorrenti costretti al ritiro per fratture) e polemiche varie, sull’Isola dei Famosi sta finalmente per calare il sipario. Epperò, se pensate che sia finita qui vi sbagliate di grosso. Stavolta nel tritacarne mediatico finisce Alessia Marcuzzi, la conduttrice già in odore di separazione dalla produzione Magnolia e che rischia di passare alla storia come colei che riportò l’Isola sui Rai2. Tutta ...

“Adesso basta”. Isola - Marini vs Cipriani. ‘Valeriona’ sbarca a Cayo Cochinos - l’ex pupa trema e si scoprono gli altarini (Ahia!) : Una puntata senza troppi sussulti, quella dell’Isola dei Famosi 2018 andata in onda martedì 20 marzo. La grande novità è stata Valeria Marini, arrivata in palapa dopo l’annuncio di Alessia Marcuzzi. Una sorpresa inaspettata per i naufraghi di Cayo Cochinos. Valeria affronterà le prove previste, beneficiando di ricompense o subendo le eventuali penalizzazioni in caso di sconfitta. Da veterana dell’Isola, aveva partecipato nel 2012, ...