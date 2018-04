Il conto della Brexit finisce anche alle Regioni italiane

'Mio marito è ricoverato ed è invalido al 100% - ma l'assegno non arriva'. Il drammatico racconto della moglie di Nino Castelnuovo : La donna a Sabato Italiano si appella alla politica: 'Si interessi di più dei problemi di vita vera'

"Mio marito è ricoverato ed è invalido al 100% - ma l'assegno non arriva". Il drammatico racconto della moglie di Nino Castelnuovo : "Nino Castelnuovo si trova in clinica perché ha da tanto tempo un problema agli occhi e ultimamente si è tanto aggravato". Lo ha reso noto la moglie, Cristina Di Nicola, ai microfoni de 'Il Sabato Italiano', il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. "Il suo desiderio è sempre stato lavorare nonostante il suo problema - ha aggiunto la Di Nicola - ma negli anni è diventata una battaglia contro i mulini a ...

Adriana Volpe - "Ho rischiato di morire bruciata" / Il racconto shock della conduttrice : "Non è stato facile" : Adriana Volpe ha rischiato di morire quando, a casa sua, è scoppiato uno scaldino elettrico e sono divampate le fiamme. Salve lei e sua figlia Gisele(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 22:40:00 GMT)

Marco Garofalo e il racconto pochi giorni prima della morte : «Nel cuore di Maria De Filippi...» : La morte di Marco Garofalo , scomparso a soli 61 anni a Roma a causa di una brutta malattia , ha sconvolto il mondo della danza di cui il coreografo ha fatto parte sin da giovanissimo. Lunghissima e ...

Mariana Falace del GF 15 vittima di violenza : il racconto della concorrente : Grande Fratello 15, Mariana Falace vittima di violenza quando aveva solo 19 anni: la concorrente si racconta Pochi minuti fa nel giardino della Casa del Grande Fratello i concorrenti hanno affrontato un argomento molto delicato e, purtroppo, oggi di grande attualità. I ragazzi e le ragazze si sono nello specifico confrontati sulla violenza di genere, […] L'articolo Mariana Falace del GF 15 vittima di violenza: il racconto della concorrente ...

«L'Isola dei Famosi» 2018 - il foto racconto della Finale : ... che quest'anno saranno ospitate presso il MIND " Milano Innovation District , l'area espositiva dove sta sorgendo il nuovo parco milanese dedicato a scienza, innovazione e tecnologia. A coordinarle, ...

Partito il conto alla rovescia per il lancio di Tess - il nuovo cacciatore di pianeti della NASA : Manca poco ormai al lancio di Tess, il nuovo cacciatore di pianeti della NASA: osserverà oltre 200.000 stelle appena fuori dal Sistema Solare, alla ricerca di pianeti potenzialmente abitabili. Il lancio del satellite, progettato e costruito dal Massachusetts Institute of Technology, avverrà alle 00:32 italiane del 17 aprile da Cape Canaveral, in Florida. Il satellite trascorrerà i prossimi due anni scrutando lo spazio e cercando di catturare le ...

“È successo al funerale di mio padre”. Mari De Filippi choc. Amici - la conduttrice si lascia andare ad un racconto inedito e privatissimo della sua vita. Pubblico in silenzio assoluto e voce tremante per lei. La vicenda : Maria De Filippi si conferma ancora una volta la regina del sabato sera televisivo italiano. Si dice sempre che sia una a cui piace far parlare gli altri e che non ama intervenire direttamente durante i suoi programmi. Quando lo fa, però, è sempre una rivelazione e quel che dice resta impresso. È stato così anche stavolta. Tra un’esibizione e un’altra degli allievi di Amici 17, Maria De Filippi si è fermata a raccontare un aneddoto legato ...

“Mi costringevano a farlo perché sono gay”. Costantino della Gerardesca choc - un racconto davvero terribile di tutto ciò che ha dovuto subire. Poi la droga… : Un’intervista decisamente toccante, in cui ha ripercorso la sua infanzia e parlato della difficoltà di far accettare a tutti la sua omosessualità, una battaglia che gli è costata più di quanto si potrebbe pensare. “sono finito in un collegio di destra, molto autoritario. Avevano capito che ero omosessuale e mi punivano per questo. Avevo 15 anni. Per temprarmi mi hanno fatto correre sulla neve a piedi scalzi. Cose simili, a cui ...

conto alla rovescia per la presentazione della guida 50 Top Pizza : Roma, 13 apr. , askanews, Parte da Milano il nuovo viaggio per scoprire le migliori pizzerie d'Italia e del mondo del 2018, grazie a 50 Top Pizza, la prima guida on line dedicata ai locali della '...

Le banche ed il conto della crisi : Il numero di banche è ancora elevato per la BCE, anche in funzione dei numeri nettamente più bassi dell'economia nazionale. i questi giorni le prime avance politiche mostrano chiaramente un cambio ...

Il resoconto e i risultati della Onlus Michele Cavaliere : ... al centro trasfusionale di Portoferraio, all'ospedale di Livorno, consistenti somme di denaro , più di trecentomila euro, , frutto di donazioni, ma anche di iniziative di varia natura: spettacoli in ...

'Alleggeriva' il conto della D'Amico : condannato il commercialista : Due anni e mezzo di carcere: è la condanna inflitta al commercialista romano Davide Censi, riconosciuto colpevole di appropriazione indebita per aver sottratto migliaia di euro dal conto corrente ...

Tumori - il racconto della 28enne Stefania : “Non essere soli vale più di un farmaco” : “A 28 anni si progetta il futuro in maniera seria, solitamente si pensa alla carriera, a una famiglia e a una casa, alla bellezza di infiniti viaggi senza una fissa dimora. E’ il tempo delle infinite possibilità, di prospettive lontane, di imprese grandi, di ritmi veloci. A volte però tutto si ferma, rimane sospeso come in una bolla, i ritmi rallentano, i viaggi sono limitati, il lavoro passa in secondo piano, il futuro viene messo ...