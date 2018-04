Gli eBook Reader sono morti?

Facebook : ecco il riconoscimento facciale per la privacy deGli utenti Video : In to all'enorme scandalo di Cambridge Analytica che ha colpito #Facebook, il suo creatore, #Mark Zuckerberg, ha deciso di introdurre un'importante novita' che sara' molto utile agli utenti per la tutela della propria privacy. Stiamo parlando del #riconoscimento facciale, una funzione gia' introdotta da Apple con l'innovativo iPhone X, che può essere facilmente utilizzato posizionando il volto di fronte allo schermo del cellulare [Video]. Con ...

Nicaragua - giornalista ucciso in diretta Facebook mentre filma Gli scontri in strada : Miguel Angel Gahona, giornalista del Nicaragua, è morto mentre stava filmando le rivolte in strada contro la riforma delle pensioni che dovrebbe entrare in vigore nel paese sudamericano il prossimo luglio. Le immagini dell'attacco, in diretta su Facebook, hanno fatto il giro del mondo.Continua a leggere

Facebook - meno male che per Gli auditor il rapporto sulla privacy era ok : Si dice di non chiedere pareri all’oste in merito al vino che si accinge a mescere. Nell’odierna civiltà che fa di chef e sommelier una casta incensurabile, il riferimento al contesto enogastronomico non è poi così fuori luogo. La premessa vuole rispolverare la questione della privacy violata da Facebook e grazie a Facebook in danno di una moltitudine di utenti che a distanza di giorni continuano a porsi la medesima domanda: possibile che ...

Facebook - arrivano Gli avvisi sul riconoscimento del viso : ... scrive Facebook nel messaggio che sta iniziando ad arrivare in questi giorni agli utenti italiani ed europei, per poi essere esteso al resto del mondo. Nei giorni scorsi il gruppo guidato da Mark ...

Facebook - per difendere i nostri fiGli non servono limiti d’età ma educazione : Sembra anacronistico togliere qualcosa dopo averlo concesso e risolvere il problema della privacy e della tutela dei minori innalzando i limiti minimi di età per l’iscrizione. Ma davvero è questo il problema? Secondo l’articolo 8 dei provvedimenti limitativi che riguarderanno i ragazzi di età compresa tra i 13 e i 15 anni dei paesi dell’Unione europea, gli utenti di questa età diventeranno automaticamente frequentatori abusivi dei social ...

Parcheggio chiuso per le pulizie - Gli organizzatori dell'evento alle Albere ironizzano su Facebook : 'Scelta intelligente' : TRENTO . "Scelta intelligente programmare la pulizia del principale Parcheggio di tutta la città il venerdì sera. Giusto modo per aiutare le attività commerciali e chi vuole godersi la città dopo una ...

dopo facebook e google - anche apple prova a dare il colpo di grazia aGli editori - Media e Tv : anche il debutto nello streaming musicale è avvenuto grazie a una serie di acquisizioni. apple ha acquistato Beats Music e il business dei suoi dispositivi audio nel 2014 per 3 miliardi di dollari. ...

Tasse in Irlanda - dati neGli Usa : Facebook «sposta» 1 - 5 miliardi di utenti : Zuckerberg si dichiara «d’accordo» con la Gdpr, il regolamento europei sui dati in arrivo il 25 maggio.Nei fatti, però, l’azienda sta spostando la responsabilità su 1,5 miliardi di utenti negli Stati Uniti per evitarne le strette. Ecco come...

Polemica su vicepreside di Ascoli perché su Facebook fa Gli auguri a Hitler. Si difende : "Erano per un artista che ammiro" : Un docente dell'Istituto Tecnico Agrario 'Ulpiani' di Ascoli Piceno ha fatto gli auguri ad Adolf Hitler, nato il 20 aprile 1889, in un post su Facebook, poi rimosso. "Einhundert neunundzwanzig alles Gute zum Geburtstag Wünsche" si leggeva sul post, vale a dire 'centoventinove volte auguri di buon compleanno'. Il post ha immediatamente suscitato un'ondata di polemiche.Tra i primi a segnalare il fatto il responsabile del centro studi del ...

Ascoli Piceno - vice preside fa Gli auguri di compleanno a Hitler su Facebook. Il Comitato antirazzisti : “Lasci il suo ruolo” : “Centoventinove volte auguri di buon compleanno“, ha scritto in tedesco su Facebook Felice Spicocchi, il vice preside dell’istituto agrario “C. Ulpiani” di Ascoli Piceno. Un pensiero, il suo, dedicato a un uomo di nazionalità germanica nato a Braunau am Inn il 20 aprile del 1889, cioè centoventinove anni fa. Di chi si tratta? Di Adolf Hitler. “Einhundert neunundzwanzig alles Gute zum Geburtstag Wünsche”, ...