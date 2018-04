Di Maio esce allo scoperto | i 10 punti del contratto di governo proposto a Lega e Pd

Inquietudine per Fico. Tra gli M5s cresce la paura di un preincarico al presidente della Camera che brucerebbe Di Maio : La paura che si bruci Luigi Di Maio attraverso Roberto Fico. È questa l'Inquietudine che vivono ora i vertici del Movimento 5 Stelle. Considerato lo "stallo", parola pronunciata dal Capo dello Stato per illustrare l'attuazione situazione politica, i grillini si possono trovare di fronte a uno scenario che non avevano minimamente previsto.Nell'urgenza di formare un nuovo governo data la delicatezza del momento internazionale, al netto del ...

Pizzarotti : "Di Maio e Salvini mi vogliono premier". Ma è solo un Pesce d'Aprile : E' evidentemente di buonumore Federico Pizzarotti, l'ex Cinque Stelle sindaco di Parma, che ha colto l'occasione del 1 aprile per lanciare una fake news autoironica. "Per trasparenza e onestà...

Pesce d'Aprile di Pizzarotti : 'Salvini e Di Maio mi vogliono premier' : "Ho ricevuto, verso le 23.30, una e-mail da Luigi Di Maio, con firma congiunta di Matteo Salvini, in cui si chiede esplicitamente la mia disponibilità ad accettare l'incarico di capo di un governo di ...

Luigi Di Maio e il M5s in volo - i sondaggisti : 'Dove sono arrivati e perché possono crescere ancora' : I sondaggisti lo chiamano 'effetto band wagon'. Letteralmente, la tendenza a salire sul carro che trasporta la banda musicale. In politica indica il fenomeno della 'luna di miele' post elettorale tra chi ha appena votato e i partiti vincitori. L'Italia, a poco meno di un mese dalle Politiche del 4 marzo, non fa eccezione. 'A chi ...

Cresce il consenso per Di Maio e Salvini e la tentazione delle urne : A che gioco stanno giocando Matteo Salvini e Luigi Di Maio? Si inseguono nelle dichiarazioni, si rincorrono al telefono, ma non disdegnano di mettersi dei paletti al momento opportuno. Sembra quasi un balletto amoroso e infatti un writer li ha immortalati su un muro romano mentre si scambiano un bacio appassionato.Ma più che pensare alle pene d'amore i due leader usciti vincitori dalle urne stanno lavorando su come lanciare al meglio ...

M5s - cresce la fronda contro Di Maio L'obiettivo? E' quello di bruciarlo : Mentre procede a tentoni verso la formazione di un nuovo governo, Luigi Di Maio ha altre gatte da pelare. Che nel m5s non sia amatissimo lo dimostrano i voti da lui raccattati alle parlamentarie online: poco più di quattrocento voti, quasi quanto un aspirante amministratore alle elezioni di condominio Segui su affaritaliani.it

M5s - Di Maio ai neoeletti : 'Cresceremo ancora - è inesorabile' : "Benvenuti nella 28esima legislatura della Repubblica, fatevi un applauso. Nelle ultime elezioni abbiamo ottenuto circa il 32% dei consensi, ma il M5s è destinato a crescere ancora: è un dato di fatto ...

Di Maio e Salvini insieme al Governo : il big della Lega esce allo scoperto Video : Una vera e propria bomba sul centro destra a sole 24 ore dai risultati delle elezioni politiche: a scagliarla non uno qualunque, ma Roberto Maroni, dalla consueta rubrica che tiene sul Foglio, il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. Tutto nasce da una riflessione sul finale delle elezioni che sicuramente sara' destinata a creare scompiglio. Commentando i risultati della tornata elettorale dello scorso 4 marzo [Video], il fresco ex Governatore ...

Di Maio carica i neoeletti : abbiamo stravinto - siamo destinati a crescere : Roma, 9 mar. , askanews, Luigi Di Maio ostenta sicurezza: per fare il governo dovranno passare da noi, abbiamo stravinto e siamo destinati a crescere, se fanno un governo Pd-Lega e Fi mangeremo i pop ...

'M5S ha stravinto - destinati a crescere' - Di Maio ai neoeletti M5S - : Roma, 9 mar. , askanews, 'Non solo abbiamo vinto, abbiamo stravinto, è stato un trionfo e siamo destinati a crescere'. Luigi Di Maio da la carica ai neoeletti nel primo incontro all'Hotel Parco dei ...

Di Maio e Salvini insieme al Governo : il big della Lega esce allo scoperto : Una vera e propria bomba sul centro destra a sole 24 ore dai risultati delle elezioni politiche: a scagliarla non uno qualunque, ma Roberto Maroni, dalla consueta rubrica che tiene sul Foglio, il quotidiano fondato da Giuliano Ferrara. Tutto nasce da una riflessione sul finale delle elezioni che sicuramente sarà destinata a creare scompiglio. Commentando i risultati della tornata elettorale dello scorso 4 marzo, il fresco ex Governatore della ...