AdR inaugura nuova Lounge. L'Ad de Carolis : "Ossessione su qualità. Traffico 1° trimestre +18%" : Grande evento oggi a Fiumicino , dove è stata inaugura ta la nuova Plaza Premium Lounge , frutto di una partnership di AdR con la società di Hong Kong che gestisce un network di 37 sale in tutto il ...

Aeroporto Fiumicino - AdR inaugura la prima Plaza Premium Lounge in Italia : Teleborsa, - L' Aeroporto di Roma Fiumicino ha inaugurato oggi la nuova Plaza Premium Lounge, presso il Terminal 3 dello scalo della Capitale gestito dalla società Aeroporti di Roma. Un evento non ...