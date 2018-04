Sampdoria | Torreira | ' Lazio grande squadra | ma vogliamo fare punti'

Sampdoria - Ferrero : "Giampaolo resta con me. Torreira vuole andare via" : "Giampaolo resta con me anche l'anno prossimo, mentre Torreira vuole andare via quindi vedremo". Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferraro a proposito dei pezzi più pregiati del club ...

Calciomercato Sampdoria - voci su un ritorno a sorpresa e Ferrero parla di Torreira : Calciomercato Sampdoria – In casa Sampdoria si pensa al campionato con l’obiettivo di concludere la stagione in modo positivo ma occhio anche al futuro con importanti novità. voci su un possibile ritorno in blucerchiato di Muriel, intervista del colombiano ai microfoni di Fox Sports: “Il Ferrero che voi vedete in tv non è nemmeno il 10% della persona che è. E’ un grandissimo uomo. Gli voglio bene, ha un grande cuore e nella sua ...

Calciomercato Sampdoria - Ferrero : 'Torreira? Non ci sono solo Inter e Napoli' : TORINO - ' Rimpianto per aver venduto Skriniar a quel prezzo vedendo le cifre del mercato? Non sono un uomo di rimpianti, non mi guardo mai indietro, sono un uomo del fare. Il calcio è femmina, è ...

Sampdoria - Ferrero : "Spalletti ha paura. Skriniar? No rimpianti - Torreira andrà dove vuole" : L'anticipo di mezzogiorno della 29ª giornata tra Samp e Inter è uno snodo per i sogni europei di Samp e Inter. Massimo Ferrero, presidente della Samp lo sa e puntualizza: "Spalletti ha detto che c'è ...

Torreira - il padre : 'Grati alla Sampdoria - sogna un top club. La clausola? Vale di più' : ... Ricardo Torreira , che di mestiere proprio il radiocronista in Sudamerica: 'Questa possibilità è un sogno e la realizzazione di un lungo percorso dedicato a questo sport che è iniziato da quando ...

Calciomercato Napoli - accordo per Torreira della Sampdoria : dettagli e cifre : Calciomercato Napoli – Il Napoli è in corsa per la vittoria del campionato di Serie A, la squadra di Sarri è reduce dal passo falso nella gara contro la Roma ed adesso si prepara per un altro big match contro l’Inter. Inizia un periodo fondamentale per gli azzurri che sono pronti a contrastare la Juventus per la vittoria del titolo ma si pensa anche alla prossima stagione ed in particolar modo al reparto di centrocampo. Si profila ...

Torreira finalmente in Nazionale - ma c’è un problema che “spaventa” la Sampdoria : Torreira finalmente è stato preso in considerazione dalla sua Nazionale. Il tecnico dell’Uruguay Tabarez ha infatti deciso di convocare il calciatore per le prossime gare dei sudamericani, dopo una cecità incredibile durata per diversi mesi. “Mi stanno arrivando un sacco di messaggi e chiamate dagli amici, tutta Fray Bentos, è incredibile, è una città appassionata di calcio, sono grato a tutti loro, tutti loro fanno parte di questo ...

Sampdoria - Torreira parla del futuro ed Osti dà indicazioni su Giampaolo e mercato : La Sampdoria è reduce dal successo contro l’Udinese, stagione fino al momento molto importante del club blucerchiato. Strepitoso il centrocampista Torreira, ecco le dichiarazioni del calciatore presso l’auditorium del Centro Civico Buranello di Genova Sampierdarena come riporta Gianluca Di Marzio: “dopo la sconfitta di Milano abbiamo cambiato molto velocemente pagina. Sapevamo che l’Udinese è una squadra molto forte, ma ...

Sampdoria - Osti : 'Praet e Torreira i più richiesti' : Carlo Osti , direttore sportivo della Sampdoria , ha parlato a Sky Sport delle prossime possibili cessioni dei blucerchiati, soffermandosi su due giocatori richiesti da tutte le big della Serie A: 'La nostra prossima plusvalenza? Torreira e Praet sono quelli che ...