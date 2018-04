Milano | Sala preme su Martina | «Dialogo con i Cinque Stelle Renzi tace | è indecifrabile»

Rai : Sala - bene decisione cda su spazi in fiera Milano : Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Milano Giuseppe Sala accoglie con favore la decisione del cda della Rai sull'ipotesi di realizzare un centro di produzione negli spazi della ex fiera milanese al quartiere Portello: "Sono molto soddisfatto della decisione presa dal cda della Rai di accogli

Design : Sala - Milano e Salone più uniti che mai : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – “Milano senza il Salone del Mobile perderebbe un pezzo importante di quello che è. Qualcuno, anche a livello internazionale, cerca di portarcelo via, ma Milano e il Salone sono uniti più che mai”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo all’inaugurazione del Salone del Mobile a Rho FieraMilano. “Forse – aggiunge Sala – Milano non è ancora la città più bella ...

Design : Sala - Milano e Salone più uniti che mai : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – “Milano senza il Salone del Mobile perderebbe un pezzo importante di quello che è. Qualcuno, anche a livello internazionale, cerca di portarcelo via, ma Milano e il Salone sono uniti più che mai”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo all’inaugurazione del Salone del Mobile a Rho FieraMilano. “Forse – aggiunge Sala – Milano non è ancora la città più bella ...

Design week - Sala : questa è la settimana di Milano : Milano, 16 apr. , askanews, 'questa è la settimana di Milano. Per la città non è soltanto l'evento in sè che conta, ma soprattutto il frutto prelibato di tanto lavoro che c'è dietro'. Così il sindaco ...

Italia : Sala - mi auguro che Milano sia candidata : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Milano : rilancio periferie - Sala guarda a Niguarda quartiere test (2) : (AdnKronos) – Niguarda oggi “è un territorio dove l’associazionismo funziona, sentiremo ancora di più la posizione dei commercianti per sapere cosa fare”, spiega ancora Sala. Per Confcommercio, che ha invitato il sindaco in sede a raccontare come immagina Milano, il rilancio delle periferie è la sfida più importante per la città e i negozi di vicinato possono giocare un ruolo importante nel rendere alcuni quartieri più ...

Olimpiadi : Sala - Milano c’è ma prima d’estate capire cosa fare (2) : (AdnKronos) - Intervistato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, Sala torna sul tema. "Io credo molto nei grandi eventi e penso che le Olimpiadi Invernali del 2026 andranno in Europa e non in America: premieranno una città europea". La candidatura di Milano è ancora solo una sorta di manif

Olimpiadi : Sala - Milano c’è ma prima d’estate capire cosa fare (2) : (AdnKronos) – Intervistato dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, Sala torna sul tema. “Io credo molto nei grandi eventi e penso che le Olimpiadi Invernali del 2026 andranno in Europa e non in America: premieranno una città europea”. La candidatura di Milano è ancora solo una sorta di manifestazione di interesse, “qualora Governo e Coni valutassero questa opportunità”, dice ancora il sindaco. Il punto è che ...

Milano : arrestati da carabinieri rapinatori di una sala scommesse (2) : (AdnKronos) - Tuttavia, dall’analisi dei dati raccolti è emersa la responsabilità dell’uomo anche in una rapina, consumata il 6 dicembre scorso presso un centro scommesse di Milano. I militari hanno accertato che, in tale occasione, il 28enne, fingendosi un cliente, si era appostato nell’attività co

Milano : arrestati da carabinieri rapinatori di una sala scommesse : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - I carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Milano nei confronti di due italiani di 28 e 35 anni, già noti alla Giustizia, ritenuti responsabili di rapina a mano ar

Biblioteche : Sala - quella di Eco va valorizzata - non farò battaglia per Milano : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - Chiamerò il figlio con cui ho un ottimo rapporto. A me interessa per la memoria di Eco che la biblioteca abbia una buona collocazione e sia valorizzata, non ho nessuna intenzione di fare una battaglia per Milano". Lo assicura il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in relaz

Biblioteche : Sala - quella di Eco va valorizzata - non farò battaglia per Milano : Milano, 5 apr. (AdnKronos) – Chiamerò il figlio con cui ho un ottimo rapporto. A me interessa per la memoria di Eco che la biblioteca abbia una buona collocazione e sia valorizzata, non ho nessuna intenzione di fare una battaglia per Milano”. Lo assicura il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in relazione alla biblioteca che fu di Umberto Eco, 35mila volumi che attendono di sapere dove saranno collocati, mentre si fanno avanti alcuni ...

Milano : Sala - sgombero via Cavezzali atteso e programmato : Milano, 5 apr. (AdnKronos) - "Era uno sgombero atteso e programmato e ne avevamo parlato anche con la Prefettura e la Questura al tavolo la settimana scorsa". Così il sindaco di Milano, a margine della presentazione della seconda edizione della Arch Week, in relazione allo sgombero effettuato questa

Expo - Sala prosciolto da abuso d'ufficio/ Ultime notizie : "il fatto non sussiste" - sindaco Milano "contento" : Expo, Sala prosciolto da abuso d'ufficio: per il gup di Milano, "il fatto non sussiste". Le accuse della procura e la reazione del primo cittadino. Le Ultime notizie.(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:48:00 GMT)