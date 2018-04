Il gesto inaspettato di Francesco Monte sui social network

“Ha rubato il cibo!”. Caos all’Isola dei Famosi. La fame si inizia a far sentire e manda in tilt i concorrenti : parte subito una grande litigata. Poi arriva il gesto inaspettato : Nervi tesi all’Isola dei Famosi. I naufraghi soffrono a causa della mancanza di cibo. L’ultimo disguido a tal proposito è stato mostrato oggi durante il day time e ha visto tra i principali protagonisti Marco Ferri. Il ragazzo, infatti, è stato accusato dagli altri concorrenti di aver rubato del cibo, generando per questo motivo non pochi malumori. Se in un primo momento però Marco Ferri ha negato palesemente quanto accaduto dopo, ...