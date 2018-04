I DUE CARABINIERI Su Iris il film con Carlo Verdone ed Enrico Montesano oggi | 22 aprile

Carabinieri liberi dal servizio arrestano DUE aggressori : Un gruppo di cinque malviventi hanno spintonato e fatto cadere a terra un brasiliano di 25 anni per rubare il telefonino. Due arrestati da Carabinieri

"Le relazioni sulla morte di Cucchi fatte modificare dai superiori" : la testimonianza di DUE carabinieri : "Dolori al costato e tremore dovuto al freddo" tanto da "non poter camminare" che diventano ossa doloranti "per la temperatura freddo/umida che per la rigidità della tavola del letto". Niente pestaggi ...

Corsico. DUE pusher incastrati dai Carabinieri : ... Manifesti e locandine cinema LIMONE PIEMONTE, Cn, : FRESCO E RIGENERANTE,Relax e sport,Offro appartamento vacanza, settimana da 280 Euro Tutti gli annunci Agenda D L M M G V S 14 15 16 17 18 19 20 ...

Padova : carabinieri smantellano raffineria di eroina - DUE albanesi arrestati : Padova, 13 apr. (AdnKronos) - L’operazione antidroga conclusa nella giornata di ieri dal Comando Provinciale carabinieri di Padova che ha portato all'individuazione di una raffineria di eroina tra le provincie di Padova e Vicenza, all'arresto di due albanesi e al recupero di 30 kg di stupefacente gi

Padova : carabinieri smantellano raffineria di eroina - DUE albanesi arrestati (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La capillarità del lavoro effettuato ha fatto si che la presenza in provincia dei due arrestati non passasse inosservata. Entrambi, seppur in differenti occasioni, già erano stati arrestati dai carabinieri del Comando Provinciale di Padova proprio per reati attinenti gli

Venezia : Carabinieri recuperano DUE dipinti del ‘600 del manierismo fiorentino : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia (TPC) e dell’Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia, a seguito di complesse e prolungate attività di indagine, hanno individuato e sequestrato, in Germania, due dipinti, olio su tela, raffiguranti ‘Adorazione dei pastori” e ‘Anania guarisce la cecità”, del valore di oltre 100.000 ...

Venezia : Carabinieri recuperano DUE dipinti del ‘600 del manierismo fiorentino : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) – I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia (TPC) e dell’Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia, a seguito di complesse e prolungate attività di indagine, hanno individuato e sequestrato, in Germania, due dipinti, olio su tela, raffiguranti ‘Adorazione dei pastori” e ‘Anania guarisce la cecità”, del valore di oltre 100.000 ...

Venezia : Carabinieri recuperano DUE dipinti del '600 del manierismo fiorentino (2) : (AdnKronos) - In particolare, le investigazioni dell’epoca avevano permesso di scoprire che cinque persone (2 stranieri e 3 italiani), in tempi e circostanze antecedenti alla data della denuncia, formalizzata nel novembre 2011, approfittando dell’assenza dei proprietari, avevano asportato vari dipin

Venezia : Carabinieri recuperano DUE dipinti del '600 del manierismo fiorentino : Venezia, 12 apr. (AdnKronos) - I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Venezia (TPC) e dell’Arma Territoriale, coordinati dalla Procura della Repubblica di Venezia, a seguito di complesse e prolungate attività di indagine, hanno individuato e sequestrato, in Germania, due dipinti, ol

DUE chili di hashish sotto una quercia. I carabinieri scavano e trovano la droga : NERETO " NERETO " L'avevano pensata bene. Quale posto migliore, se non la fitta vegetazione della campagna, per nascondere un po' di hashish?L'idea è venuta a qualche, per il momento anonimo, pusher ...

Agrigento : Carabinieri catturano in Germania DUE ricercati licatesi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Si erano resi irreperibili da oltre un anno, ma i Carabinieri hanno scovato e arrestato i due ricercati licatesi. Gli investigatori del Reparto Operativo del Comando Provinciale stavano ai due uomini “col fiato sul collo sin dal primo momento ed al termine di una intensa attività di info-investigativa li hanno localizzati, segnalando la loro posizione alle autorità di polizia tedesche”. è finita ...

Agrigento : Carabinieri catturano in Germania DUE ricercati licatesi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Si erano resi irreperibili da oltre un anno, ma i Carabinieri hanno scovato e arrestato i due ricercati licatesi. Gli investigatori del Reparto Operativo del Comando Provinciale stavano ai due uomini "col fiato sul collo sin dal primo momento ed al termine di una inten

Agrigento : Carabinieri catturano in Germania DUE ricercati licatesi : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) – Si erano resi irreperibili da oltre un anno, ma i Carabinieri hanno scovato e arrestato i due ricercati licatesi. Gli investigatori del Reparto Operativo del Comando Provinciale stavano ai due uomini “col fiato sul collo sin dal primo momento ed al termine di una intensa attività di info-investigativa li hanno localizzati, segnalando la loro posizione alle autorità di polizia tedesche”. è finita ...

Lanciano pietre contro gli avversari e offendono i Carabinieri - nei guai DUE giovani tifosi - : Oltraggio a Pubblico ufficiale, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e lancio di materiale pericoloso: sono queste le accuse contestate a due tifosi di Bagnolo del Salento " un 27enne e un ...