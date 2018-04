Spal | Semplici | ' Spero che la Roma sia distratta dal Liverpool'

Diretta / Spal Chievo streaming video e tv : Semplici vs Maran. Probabili formazioni - quote e orario : Diretta Spal Chievo: info streaming video e tv, Probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Spareggio salvezza tra gli estensi e i veronesi allo stadio Mazza(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 18:49:00 GMT)

Semplici : “Spal è maturata - pronti per corsa salvezza” : “La squadra ha trovato la sua maturità migliorando, ora abbiamo una identità di gioco e una compattezza che ci ha permesso di trovare buoni risultati. Quando poi riesci a limitare i gol subiti e a fare risultati positivi lavorando nel migliore dei modi trovi la tranquillità necessaria per sviluppare il tuo calcio”. Una delle migliori difese tra le squadre che lottano per non retrocedere e la voglia di restare nella massima serie, ...

Semplici : “mi auguro di restare a lungo alla Spal” : “Il mio contratto scade nel 2019, sono 3 anni che sto a Ferrara, sono legato a questi colori e a questo club, abbiamo fatto cose straordinarie tornando in A, mi auguro che questo percorso possa proseguire ancora a lungo”. E’ la precisazione del tecnico della Spal, Leonardo Semplici, che ai microfoni di ‘Radio anch’io Sport’ su Rai Radio1, esprime la sua volontà di proseguire il suo cammino con la formazione ...

Serie A Spal - Semplici : «Pagata l'inesperienza. Ora pronti per la A» : Leonardo Semplici , ospite di 'Radio anch'io sport', ha espresso la sua soddisfazione per il punto preso in casa viola. La Spal non perde da sette turni e, tra le ultime quattro, è la squadra con la ...

Serie A Spal - Semplici : «Questa squadra ha la maturità giusta» : Leonardo Semplici , ospite di 'Radio anch'io sport', ha espresso la sua soddisfazione per il punto preso in casa viola. La Spal non perde da sette turni e, tra le ultime quattro, è la squadra con la ...

Serie A Spal - Semplici : «Fatto qualcosa di straordinario» : FIRENZE - "Affrontavamo la squadra più in forma del momento, noi eravamo un po' in difficoltà dal punto di vista della rosa e i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario" . Così il tecnico della ...

Fiorentina Spal - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Semplici cambia passo ai suoi : Diretta Fiorentina Spal, info streaming video e tv: derby toscano con i viola che son reduci da sei vittorie consecutive e puntano l'Europa.

Serie A Spal - Semplici : «In emergenza ma ci sevono punti» : FERRARA - Sarà una Spal incerottata quella che scenderà in campo al Franchi, di fronte a una Fiorentina in formissima. Leonardo Semplici ha gli uomini contati: "Ci presenteremo a Firenze senza ...

Semplici : «Studio Conte e Spalletti - per la Spal perdo anche il sonno» : Il tecnico della Spal Leonardo Semplici si è raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, ecco le sue parole

Spal - Semplici : “pareggio amaro ma la squadra c’è” : “C’è amarezza per il risultato di questa gara”. Sono le parole dell’allenatore della Spal Leonardo Semplici, dopo il pareggio contro l’Atalanta. “Abbiamo fatto bene – prosegue – resta amaro in bocca perché siamo andati vicini a portare a casa l’intera posta, ma se continuiamo così sono fiducioso. L’obiettivo è ancora lontano ma se la squadra resta così unita e compatta ce la possiamo ...

Spal-Atalanta - Semplici : "Rigore su Gomez? Giusto - c'era anche su Paloschi" : Il tecnico degli estensi: "Salvezza dura ma ce la giocheremo" . p> SPAL ATALANTA Semplici/ Semplici ha analizzato ai microfoni di 'Sky Sport' l'1-1 maturato tra Spal e Atalanta : 'Ci siamo concentrati e abbiamo fatto tesoro degli errori. Adesso giochiamo con un'altra mentalità, i risultati arrivano, sarà dura ma ce la giocheremo. ...

Spal - Semplici : 'Ci manca un rigore - siamo all'altezza della Serie A' : Leonardo Semplici , tecnico della Spal , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro l' Atalanta : 'A inizio del girone di ritorno abbiamo rimediato sconfitte contro squadre forti, qualcuno aveva pensato di non essere all'altezza ma così non era. In ...