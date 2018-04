Salvini è pronto all' incarico | Il centrodestra resta unito

Salvini : governo - pronto al preincarico. Casellati? Se chi deve mediare non media... : Il leader della Lega: «pronto a provarci io, basta indugi e veti. Se no, si vota». E teme un governo tecnico

Governo - pronto il preincarico : offerta a Di Maio e Salvini prima dell'esploratore : Al Quirinale il telefono non squilla e «input» dai partiti non arrivano. Di Maio e Salvini sono impegnati a rinfacciarsi la mancata intesa rilanciando l'ipotesi con toni sempre...

Governo - pronto il preincarico : offerta a Di Maio e Salvini prima dell'esploratore : Al Quirinale il telefono non squilla e 'input' dai partiti non arrivano. Di Maio e Salvini sono impegnati a rinfacciarsi la mancata intesa rilanciando l'ipotesi con toni sempre più sgradevoli che non ...

Governo - Di Maio attacca Salvini e minaccia : 'Pronto a chiudere' : No o governissimi e ad esecutivi con il Pd 'e se il il 22 si vince il Governo lo facciamo in un quarto d'ora'. Salvini tiene il punto. Bocciando la proposta di Calenda di un esecutivo di transizione e ...

Governo - Salvini : sono pronto - con persone di buon senso e volontà : Roma, 16 apr. , askanews, La Lega vuole 'creare un Governo a livello nazionale con persone di buon senso e di buona volontà', 'io ce l'ho pronto, sono pronto, sono tutt'altro che un genio ma ritengo ...

Salvini : "Io sono pronto. Di Maio si sforzi a fare qualcosa di più" : Come annunciato ieri nel corso di una diretta Facebook, durante la quale ha parlato della situazione italiana ed anche del raid in Siria, Matteo Salvini oggi si è presentato in visita al Vinitaly di Verona. Nel giorno dell'inaugurazione della 52esima edizione della manifestazione dedicata a vini e distillati, Salvini è stato accolto da un bagno di folla, oltreché, ovviamente, da un nutrito gruppo di cronisti.Salvini ha ovviamente parlato ...

Salvini 'Di Maio si sforzi a fare qualcosa di più. Io sono pronto e non dico no a nessuno' : Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini , presente all'inaugurazione a Verona della 52.ma edizione del Vinitaly. Dopo aver precisato che non ci sarebbero stati incontri con il ...

Salvini : "Io per il governo sono pronto" : 12.05 "Per il governo io sono pronto". Così il leader della Lega Salvini nel corso della sua visita a Vinitaly. "Non c'è nessun incontro con Di Maio", afferma, precisando che resterà alla fiera fino alla chiusura dei cancelli. Vi siete sentiti dopo le consultazioni? "No", la risposta secca. Su Berlusconi che chiede un governo 'autorevole': "Non con una maggioranza qualsiasi". Sui rapporti Italia-Ue: "L'Italia è nel cuore dell'Europa, non è ...

Il Quirinale pronto a un governo di «traghettamento» se la trattativa tra Salvini e Di Maio fallisce : Come non sembra del tutto inverosimile l'altro scenario di cui il mondo politico sta strologando, secondo il quale, se si spezzasse il dialogo tra Salvini e Di Maio, il Pd potrebbe rientrare in gioco.

Lega : Matteo Salvini pronto a vendere la storica sede di via Bellerio : La sentenza della Cassazione è attesa in queste ore: dirà se la Lega sarà tenuta a restituire tutti i 40 milioni di rimborsi elettorali che sono spariti sotto la gestione Bossi-Belsito o se invece ...

Governo : Salvini - pronto a passo a lato se accordo su programma : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “A me non interessa essere al centro dell’universo, sono pronto a fare tre passi a lato. Se c’e’ un accordo sul programma, sulle cose che vogliamo fare, io posso anche non fare il premier. Io non dico ‘o io o nessun altro'”. Lo ha detto Matteo Salvini a Quinta Colonna su Rete 4. L'articolo Governo: Salvini, pronto a passo a lato se accordo su programma sembra essere il primo ...

Salvini : centrodestra unito e pronto a governare con premier della Lega : Al termine dell'incontro con Mattarella i leader del centrodestra si sono presentati compatti nel rivendicare la guida del governo. Fuori programma di Berlusconi con una battuta polemica rivolta ai ...

Salvini : centrodestra unito e pronto a un governo di lunga durata guidato dalla Lega : Berlusconi al termine del comunicato congiunto letto da Salvini chiosa rivolto ai giornalisti: "Fate i bravi, sappiate distinguere chi è veramente democratico da chi non conosce l'abc della democrazia, sarebbe ora di dirlo a tutti gli italiani". Martina, Pd: basta con balletti e polemiche, italiani vogliono chiarezza. Chi ha vinto ha il dovere di dire cosa vuole fare

Salvini avverte : il centrodestra è pronto a governare anche da solo : 'Noi vogliamo dialogare con tutti, tranne il Pd - dice il leader della Lega - Se gli altri non ci stanno o andiamo al voto dove penso potremo vincere oppure ci facciamo carico noi della situazione' -